Самогубство в чернівецькій школі: з'явилися подробиці трагедії

Двірник, який повісився в одній зі шкіл міста Чернівці, ймовірно скоїв самогубство через борг за комуналку.

Як йдеться в сюжеті програми "Свідок", виявилося, що тіло чоловіка побачила на бокових сходах не прибиральниця, а учень 9-го класу, пише Моя Школа OBOZREVATEL (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Педагоги та техпрацівники школи, де трапилася трагедія, – шоковані. Кажуть, 61-річний пенсіонер жив один, працював на пів ставки двірником. Був спокійним та люб’язним. Але мав до 10 тисяч гривень боргів за комуналку, за що його квартиру відключили від газопостачання. Ще чоловік переніс витратну операцію.

Місце, де вчинив самогубство двірник Скриншот

"Я тут працюю приблизно два роки, його знаю давно, він людина хороша, життєрадісна, весела. Випадково побачили, він ще прийшов на зміну, відпрацював нормально, залишив записку, а що в душі в людини відбувалося – ніхто не може знати", – розповіли техпрацівниці школи Тетяна та Лідія.

На бокових сходах виявили тіло чоловіка АСС

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Сумах студентка вчинила жахливе самогубство.

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