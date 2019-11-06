"Сам спровокував": в Івано-Франківську вчителі звинуватили побитого школяра

Вчителі ЗОШ № 25 в Івано-Франківську звинуватили другокласника в провокаціях, через які його побили в шкільному туалеті.

Як розповіла мати потерпілого Уляна Іваночко, хлопчика побили перед канікулами, йдеться в сюжеті UA: Карпати (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

За її словами, хлопчик прийшов у туалет на перерві, а однокласники його закрили там і почали бити. Другокласник поскаржився вчительці, а вона відповіла, що то не її проблеми. Уляна Іваночко каже, що діти знущаються ще над одним хлопчиком, але вчителька це замовчує.

ВчителькаОксана Пристай розповіла, що про цю ситуацію чує вперше. Також вона зазначила, що дитина запізнюється та не працює на уроках.

"На уроці його рука попрямувала у портфель сусіда, тобто він щось шукав", – додала вчителька.

Заступниця директораАнтоніна Гонтар пообіцяла провести службове розслідування.

"Дитину не цькують. Хлопчик сам провокує інших дітей, щоб вони його вдарили", – прокоментувала Гонтар.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії школяр побив однокласника через низький зріст.

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