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"Сам спровокував": в Івано-Франківську вчителі звинуватили побитого школяра

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Вчителі ЗОШ № 25 в Івано-Франківську звинуватили другокласника в провокаціях, через які його побили в шкільному туалеті.

Як розповіла мати потерпілого Уляна Іваночко, хлопчика побили перед канікулами, йдеться в сюжеті UA: Карпати (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

За її словами, хлопчик прийшов у туалет на перерві, а однокласники його закрили там і почали бити. Другокласник поскаржився вчительці, а вона відповіла, що то не її проблеми. Уляна Іваночко каже, що діти знущаються ще над одним хлопчиком, але вчителька це замовчує.

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ВчителькаОксана Пристай розповіла, що про цю ситуацію чує вперше. Також вона зазначила, що дитина запізнюється та не працює на уроках.

"На уроці його рука попрямувала у портфель сусіда, тобто він щось шукав", – додала вчителька.

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Заступниця директораАнтоніна Гонтар пообіцяла провести службове розслідування.

"Дитину не цькують. Хлопчик сам провокує інших дітей, щоб вони його вдарили", – прокоментувала Гонтар.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії школяр побив однокласника через низький зріст.

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Тема
Інциденти в школах
Місце
Україна Івано-Франківськ
Теги
скандал в школе конфлікт в школі
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