Десятирічна дівчинка Фрейя Манготра з Бірмінгема (Великобританія) пройшла тест IQ для неповнолітніх і набрала максимальну кількість балів – 162.

Таким чином показники школярки виявилися на два очки вищими, ніж бали відомих фізиків Альберта Ейнштейна і Стівена Гокінга. Тепер дівчинка офіційно визнана генієм, пише Моя Школа OBOZREVATEL з посиланням на The Sun.

Батько школярки Кулдіп Кумар розповів, що його дочка швидко схоплює інформацію і все, що читає, може запам’ятати з першої спроби.

Фрейя любить плавання, танці, має чорний пояс з тхеквондо, любить театр і шахи. Дівчинці вже запропонували стипендію в школі Короля Едуарда VI. Вона пройшла вступний іспит. Але Фрейя все ще не визначилася, ким хоче бути, коли виросте.

Розумніша за Ейнштейна: десятирічна дівчинка вразила світ рівнем IQ BPM Media

Як повідомляв OBOZREVATEL, науковці провели дослідження, що IQ дитини залежить від віку її матері.

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