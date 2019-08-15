Розподіл школярів у класи: освітній омбудсмен роз'яснив порядок

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов повідомив, що єдиних правил щодо розподілу дітей у класи однієї паралелі не існує.

Про це колишній директор школи № 148 м. Києва розповів на Facebook-сторінці. За його словами, є стаття 14 Закону України “Про загальну середню освіту” про граничну наповнюваність класів (не більше 30) і досить усталена практика.

Зазначається, що школа приймає заяви від батьків, визначає дітей, яких має зарахувати першочергово, проводить жеребкування на вільні місця. Тоді наступного робочого дня (або першого робочого дня після 31 травня, якщо жеребкування не було) видається наказ про зарахування до 1 класу без розподілу по класах.

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"Відразу після цього наказу в червні ми обов’язково проводимо батьківські збори, де представляємо вчителів, які вестимуть перші класи. Тут же ми проводимо опитування, до якого класу вони б хотіли, щоб їхня дитина була зарахована. Ми це обов’язково враховуємо під час розподілу на класи", – розповів Горбачов.

Проте кожного року батьки до одного вчителя подають більше заяв, а до іншого – менше.

Якщо заяв менше 30-ти, то зараховують до відповідного класу всіх дітей, чиї батьки висловили таке бажання. Якщо заяв більше, тоді доводиться враховувати кілька факторів:

стать дитини (класи формуються із приблизно рівною кількістю хлопчиків та дівчат);

чи були ці діти разом у дитячому садочку (часто батьки просять, щоб їхня дитина вчилася із друзями);

вік дітей (різниця майже в рік між дітьми в одному класі – це потенційно великі проблеми для спільного успіху в навчанні);

іноді враховується місце проживання дітей: батьки-сусіди домовляються між собою забирати дітей зі школи (таке можна робити лише за заявами батьків-сусідів).

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Були й пропозиції проводити жеребкування, якщо до класу подали понад 30 заяв.

"Я навіть моделював електронне жеребкування, щоб подивитися можливий результат. В одному класі опиняються діти дуже різного віку, складно врахувати прохання про спільне навчання друзів чи сусідів", – додав освітній омбудсмен.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні офіційно призначили першого освітнього омбудсмена.

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