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Розпочалася реєстрація на сертифікацію вчителів-2020: що потрібно знати

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Сьогодні, 15 січня, розпочалася реєстрація для проходження сертифікації вчителів початкових класів, яка триватиме до 30 січня.

Сертифікація складатиметься з трьох етапів, а саме із незалежного тестування учасників сертифікації; самооцінювання учасниками сертифікації власної педагогічної майстерності; вивчення практичного досвіду роботи учасників сертифікації, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

Також Міністерством освіти визначено граничну кількість учителів, які зможуть взяти участь у сертифікації в кожному регіоні країни.

Розпочалася реєстрація на сертифікацію вчителів-2020: що потрібно знати

Скріншот сайту УЦОЯО

Розпочалася реєстрація на сертифікацію вчителів-2020: що потрібно знати

Скріншот сайту УЦОЯО

Щоб зареєструватися, потрібно створити й заповнити реєстраційну картку-заяву, бланк якої формується із використанням спеціального сервісу, розміщеного на веб-сайті УЦОЯО у рубриці "Сертифікація педагогічних працівників". Опісля – підготувати комплект реєстраційних документів і надіслати його до відповідного регіонального центру.

Розпочалася реєстрація на сертифікацію вчителів-2020

Розпочалася реєстрація на сертифікацію вчителів-2020

Вчасно

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше розповідалося, з яких регіонів України було найбільше учасників сертифікації в 2019 році.

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Тема
школа
Місце
Україна
Теги
освіта викладач школа
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