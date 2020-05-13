Розчини та їх властивості

Розчин – це специфічний тип однорідної суміші, де одна речовина розчиняється в іншій. Він може бути твердим, рідким або газоподібним. Прикладом твердого розчину є сталь. Розчин є стійкий, не змінюється з часом і не осідає.

Один з компонентів розчину називають розчинником, інші – розчиненими речовинами. Розчинником є компонент, якого найбільше міститься в надлишку. Частинки розчинених речовин настільки малі, що їх неможливо розділити фільтруванням. Молекули розчинника та розчинених речовин не можна розрізнити неозброєним оком.

Одним із прикладів розчину є солона вода, яка є сумішшю води та солі. І сіль, і вода залишаться розчинником, якщо їх залишити в спокійному стані. У наведеному прикладі сіль є розчиненою речовиною, а вода – розчинником. Щоб більше дізнатися про приклади розчинів, читайте підручник з хімії за 9 клас А.М. Бутенка.

Розчинення

Розчинення – це складний фізико-хімічний процес, при якому відбувається взаємодія розчинника та розчиненої речовини.

Що стосується солоної води, то молекули води відщеплюють молекули солі від більшої кристалічної решітки. Вони роблять це, витягуючи іони, а потім оточуючи молекули солі. Кожна молекула солі все ще існує. Вони просто оточені молекулами води.

Є ще поняття розчинності – це міра кількості розчиненої речовини в літрі розчинника. Візьмемо до прикладу воду та сіль. Якщо ви продовжуєте насипати сіль у воду, в якийсь момент рідина не зможе розчинити сіль.

Сіль і вода clinicapacifico.cl

Розчин, в якому дана речовина більше не може розчинятися, вважається насиченим. Якщо насичений розчин втратить деякий розчинник, то почнуть утворюватися тверді кристали розчиненої речовини. Це відбувається, коли випаровується вода і починають утворюватися кристали солі.

Розчин, в якому речовина ще може розчинятися, називається ненасиченим. Ненасичені розчини поділяють на концентровані – з високим вмістом розчиненої речовини, і розведені – з низьким вмістом.

Коли дві рідини можна змішати, вона змішувані. Якщо дві рідини неможливо змішати, вони називаються незмішуваними. Прикладом змішуваних рідин є спирт і вода, незмішуваних – нафта і вода.

Цікаві факти:

Існує розчинник під назвою царська горілка (aqua regia), який може розчиняти благородні метали, включаючи золото та платину.

Ви не можете побачити промінь світла через справжній розчин. Це означає, що туман не є розчинником. Це колоїд.

Тверді речовини, як правило, більш розчинні при більш високих температурах.

Газовані напої виготовляють шляхом розчинення вуглекислого газу в рідині при високому тиску.

На домашнє задали відповісти на запитання з підручника? Ви зможете швидко виконати завдання завдяки розділу ГДЗ та відповіді з хімії за 9 клас. Також для детального вивчення матеріалу перегляньте онлайн-урок за 7 клас з хімії про розчин і його компоненти.

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