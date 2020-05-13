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Розчини та їх властивості

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Розчин – це специфічний тип однорідної суміші, де одна речовина розчиняється в іншій. Він може бути твердим, рідким або газоподібним. Прикладом твердого розчину є сталь. Розчин є стійкий, не змінюється з часом і не осідає.

Один з компонентів розчину називають розчинником, інші – розчиненими речовинами. Розчинником є компонент, якого найбільше міститься в надлишку. Частинки розчинених речовин настільки малі, що їх неможливо розділити фільтруванням. Молекули розчинника та розчинених речовин не можна розрізнити неозброєним оком.

Одним із прикладів розчину є солона вода, яка є сумішшю води та солі. І сіль, і вода залишаться розчинником, якщо їх залишити в спокійному стані. У наведеному прикладі сіль є розчиненою речовиною, а вода – розчинником. Щоб більше дізнатися про приклади розчинів, читайте підручник з хімії за 9 клас А.М. Бутенка.

Розчинення

Розчинення – це складний фізико-хімічний процес, при якому відбувається взаємодія розчинника та розчиненої речовини.

Що стосується солоної води, то молекули води відщеплюють молекули солі від більшої кристалічної решітки. Вони роблять це, витягуючи іони, а потім оточуючи молекули солі. Кожна молекула солі все ще існує. Вони просто оточені молекулами води.

Є ще поняття розчинності – це міра кількості розчиненої речовини в літрі розчинника. Візьмемо до прикладу воду та сіль. Якщо ви продовжуєте насипати сіль у воду, в якийсь момент рідина не зможе розчинити сіль.

Сіль і вода

Сіль і вода

clinicapacifico.cl

Розчин, в якому дана речовина більше не може розчинятися, вважається насиченим. Якщо насичений розчин втратить деякий розчинник, то почнуть утворюватися тверді кристали розчиненої речовини. Це відбувається, коли випаровується вода і починають утворюватися кристали солі.

Розчин, в якому речовина ще може розчинятися, називається ненасиченим. Ненасичені розчини поділяють на концентровані – з високим вмістом розчиненої речовини, і розведені – з низьким вмістом.

Коли дві рідини можна змішати, вона змішувані. Якщо дві рідини неможливо змішати, вони називаються незмішуваними. Прикладом змішуваних рідин є спирт і вода, незмішуваних – нафта і вода.

Цікаві факти:

  • Існує розчинник під назвою царська горілка (aqua regia), який може розчиняти благородні метали, включаючи золото та платину.

  • Ви не можете побачити промінь світла через справжній розчин. Це означає, що туман не є розчинником. Це колоїд.

  • Тверді речовини, як правило, більш розчинні при більш високих температурах.

  • Газовані напої виготовляють шляхом розчинення вуглекислого газу в рідині при високому тиску.

На домашнє задали відповісти на запитання з підручника? Ви зможете швидко виконати завдання завдяки розділу ГДЗ та відповіді з хімії за 9 клас. Також для детального вивчення матеріалу перегляньте онлайн-урок за 7 клас з хімії про розчин і його компоненти.

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Автор
Оксана Воля
Тег
хімія
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