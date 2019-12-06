"Рота закрий!" У Росії вчителька влаштувала школярам "інквізицію". Відео

Вчителька однієї зі шкіл Москви (Росія) накричала в коридорі на дітей, які галасували під час Різдвяного посту.

Школярі зняли на відео, як педагогиня випитує в дітей, хто хрещений і ходить до церкви. Ролик опубліковано у Telegram-каналі "Московские новости", пише Моя Школа OBOZREVATEL (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Йдуть основи православної культури, йде піст, а вони так поводяться! Підніміть руки, хто хрещений з вас? Нехрист! Хто у храм ходить? А чому так поводитеся у школі?" – кричала вчителька на школярів.

У Росії вчителька влаштувала школярам "інквізицію"

Один із хлопчиків спробував заперечити їй, на що педагогиня наказала йому закрити рота. Також вона пригрозила, що якщо школяр продовжуватиме так говорити, то рот йому закриє одинадцятикласник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Волині вчителька зацькувала школярку через релігію.

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