Росіянка жорстоко побила сина через домашнє завдання

Через помилки в домашній роботі 36-річна жителька Алтайського краю (Росія) побила свого семирічного сина і зламала йому руку.

Як повідомляється на сайті регіонального управління Слідчого комітету, з серпня 2018 по січень 2019 роки жінка систематично била дитину, в тому числі поліном і стільцем, пише Lenta.ru.

"Жінці пред'явлено обвинувачення за ч. 2 ст. 117 Кримінального кодексу ( "Катування") і ч. 2 ст. 112 КК ( "Умисне заподіяння середньої тяжкості шкоди здоров'ю"). Своєї провини вона не визнала, від дачі показань відмовилася, скориставшись ст. 51 Конституції", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що справу передано до суду, дитини вилучили з сім'ї і передали рідній тітці. Злочинниці загрожує до семи років в'язниці.

Побиття дитини Politeka.net

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