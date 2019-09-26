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Росіянка жорстоко побила сина через домашнє завдання

2.2т Читати матеріал російською

Через помилки в домашній роботі 36-річна жителька Алтайського краю (Росія) побила свого семирічного сина і зламала йому руку.

Як повідомляється на сайті регіонального управління Слідчого комітету, з серпня 2018 по січень 2019 роки жінка систематично била дитину, в тому числі поліном і стільцем, пише Lenta.ru.

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"Жінці пред'явлено обвинувачення за ч. 2 ст. 117 Кримінального кодексу ( "Катування") і ч. 2 ст. 112 КК ( "Умисне заподіяння середньої тяжкості шкоди здоров'ю"). Своєї провини вона не визнала, від дачі показань відмовилася, скориставшись ст. 51 Конституції", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що справу передано до суду, дитини вилучили з сім'ї і передали рідній тітці. Злочинниці загрожує до семи років в'язниці.

Побиття дитини

Побиття дитини

Politeka.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, у російській школі вчитель разом із дітьми побили першокласника.

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Тема
Батьки і діти
Місце
Росія
Теги
конфлікт з батьками постраждала дитина отримав травму Новини Росії
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