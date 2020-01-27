Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини Моя Школа

"Росіяни – корінний народ": у школі Харкова спалахнув мовний скандал

3.4т
Читати матеріал російською

У школі №69 міста Харкова в табелі навчальних досягнень учня російську записали як "мова корінного народу".

Про інцидент розповіла мати школяра Олеся Яценко у Facebook-групі "БАТЬКИ SOS". Слід зазначити, що російську мову в табелі дописали ручкою, пише Моя Школа OBOZREVATEL (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

"М. Харків. Загальноосвітня школа. Табель, з якого я дізналась, що росіяни тут корінний народ! Я в шоці, в мене немає слів. Що з цим робити?!" – написала Яценко.

Новини
"Уй*буй звідси!" У Харкові ексдепутат зібрав мітинг за російську мову, але його закидали яйцями

Користувачі під постом порадили жінці звернутися в до Управління Служби безпеки України в Харківській області. Дехто в коментарях зазначив, що такого предмету не може бути, вчитель просто відсиджує уроки і отримує за це додаткову надбавку.

У табелі учня в школі №69 Харкова російську записали як мову корінного народу

У табелі учня в школі №69 Харкова російську записали як мову корінного народу

Facebook Олеся Яценко

"Заяву в УСБУ в Харківській області напишіть", "Жах. Вони знають визначення "корінні народи" і хто в Україні офіційно визнаний корінним народом?", "Тішить одне, що з української мови 7 балів, а з корінної 6 балів", – написали в коментарях.

"Росіяни – корінний народ": у школі Харкова спалахнув мовний скандал

Скріншот коментарів

"Росіяни – корінний народ": у школі Харкова спалахнув мовний скандал

Скріншот коментарів

"Росіяни – корінний народ": у школі Харкова спалахнув мовний скандал

Скріншот коментарів

"Росіяни – корінний народ": у школі Харкова спалахнув мовний скандал

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в школі №163 міста Харкова батькам учнів видали заяви, в яких вони нібито особисто просять керівництво навчального закладу ввести вивчення російської мови.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Інциденти в школах" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Тема
Інциденти в школах
Місце
Україна Харків
Теги
російська мова скандал в школе конфлікт в школі
Поділитися у Facebook
12
Коментарі
46
10
Смішно
2
Цікаво
14
Сумно
20
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Данилов Андрей
Данилов Андрей
Белецкому пишите!!!!!! СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Яценко Олеся, в мире вообще всё динамично. Ну, чтоб ты, д...ра тупая, поняла, раньше всё было - не как сегодня. Харьков стал Украиной (УССР) только в 1919 году. А при царе-батюшке, до начала большевистской украинизации, две трети населения составляли великороссы. Ну, селючка, и кто тут понаехавшие?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Петров Сергей
Петров Сергей
По оценкам видно, что и так слабенький у мамы сынок. А тут еще по русскому 6 баллов влепили)
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0