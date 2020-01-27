"Росіяни – корінний народ": у школі Харкова спалахнув мовний скандал

У школі №69 міста Харкова в табелі навчальних досягнень учня російську записали як "мова корінного народу".

Про інцидент розповіла мати школяра Олеся Яценко у Facebook-групі "БАТЬКИ SOS". Слід зазначити, що російську мову в табелі дописали ручкою, пише Моя Школа OBOZREVATEL (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

"М. Харків. Загальноосвітня школа. Табель, з якого я дізналась, що росіяни тут корінний народ! Я в шоці, в мене немає слів. Що з цим робити?!" – написала Яценко.

Користувачі під постом порадили жінці звернутися в до Управління Служби безпеки України в Харківській області. Дехто в коментарях зазначив, що такого предмету не може бути, вчитель просто відсиджує уроки і отримує за це додаткову надбавку.

У табелі учня в школі №69 Харкова російську записали як мову корінного народу Facebook Олеся Яценко

"Заяву в УСБУ в Харківській області напишіть", "Жах. Вони знають визначення "корінні народи" і хто в Україні офіційно визнаний корінним народом?", "Тішить одне, що з української мови 7 балів, а з корінної 6 балів", – написали в коментарях.

Скріншот коментарів

Скріншот коментарів

Скріншот коментарів

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в школі №163 міста Харкова батькам учнів видали заяви, в яких вони нібито особисто просять керівництво навчального закладу ввести вивчення російської мови.

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