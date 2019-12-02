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Росія визнала своїм один із вишів "ЛНР": що це означає

11.2т
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У тимчасово окупованому терористами Луганську державний медичний університет імені св. Луки отримав російську акредитацію на 6 років.

Як пише на сайті Російської федеральної служби з нагляду у сфері освіти і науки, раніше російську акредитацію отримали університети "ДНР", пише Моя Школа OBOZREVATEL.

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Так, медичний виш зможе видавати дипломи російського зразка за спеціальностями "Стоматологія", "Педіатрія", "Лікувальна справа" і "Фармація". Зазначається, що це перший виш, розташований на непідконтрольній українській владі території Луганської області, який отримав акредитацію.

Наказ російської Федеральної служби з нагляду в сфері освіти і науки Росії

Наказ російської Федеральної служби з нагляду в сфері освіти і науки Росії

obrnadzor.gov.ru

Наказ російської Федеральної служби з нагляду в сфері освіти і науки Росії

Наказ російської Федеральної служби з нагляду в сфері освіти і науки Росії

obrnadzor.gov.ru

Також документи для акредитації в Росії подали ще Луганський національний університет імені Тараса Шевченка та Луганський національний університет імені Володимира Даля.

Росія визнала своїм один із вишів "ЛНР": що це означає

Росія визнала своїм один із вишів "ЛНР": що це означає

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українці показали, як "ЛНР" знищила відомий луганський виш.

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Тема
навчання
Місце
Україна Луганськ
Теги
освіта Новини Росії Новини ЛНР університет
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Украина: один - в поле не воин !
Украина: один - в поле не воин !
Что это значит ? А всё просто: в России добавилось ВУЗов, а в Украине уменьшилось - верной дорогой идёте господа, на кой вам высшее образование, на майдане же этого не требуют ?
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Boss Fima
Boss Fima
Хорошие новости! Ребята получат востребованные в России профессии на родном языке. Отличные перспективы! Огромный рынок медицинских услуг для профессионалов! Добро пожаловать! Рагулям вход воспрещён!
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Поздравляю студентов ЛHP и ДHP!
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