У тимчасово окупованому терористами Луганську державний медичний університет імені св. Луки отримав російську акредитацію на 6 років.

Як пише на сайті Російської федеральної служби з нагляду у сфері освіти і науки, раніше російську акредитацію отримали університети "ДНР", пише Моя Школа OBOZREVATEL.

Так, медичний виш зможе видавати дипломи російського зразка за спеціальностями "Стоматологія", "Педіатрія", "Лікувальна справа" і "Фармація". Зазначається, що це перший виш, розташований на непідконтрольній українській владі території Луганської області, який отримав акредитацію.

Наказ російської Федеральної служби з нагляду в сфері освіти і науки Росії obrnadzor.gov.ru

Наказ російської Федеральної служби з нагляду в сфері освіти і науки Росії obrnadzor.gov.ru

Також документи для акредитації в Росії подали ще Луганський національний університет імені Тараса Шевченка та Луганський національний університет імені Володимира Даля.

Росія визнала своїм один із вишів "ЛНР": що це означає

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українці показали, як "ЛНР" знищила відомий луганський виш.

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