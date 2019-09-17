Росія поверне Крим? З'явився переможний "український знак"

У тимчасово окупованому Севастополі школярі з нового навчального року почали викладати українську мову. Дисципліну вивчатимуть на вибір, вона не є обов'язковою.

Як розповів директор департаменту освіти і науки Севастополя Ігор Бєлозьоров, перед початком навчального року відомство отримало перші прохання від жителів міста на введення уроків української мови, пише Lenta.ru з посиланням на ТАСС.

За його словами, в школах також ведеться викладання кримськотатарської мови як національної. Її викладають у декількох форматах – як факультативи і як обов'язкові уроки для дітей різного віку.

"У департаменті уточнили, що російську мову як національну вивчають більше 41 тисячі дітей, українську – до 180 учнів, стільки ж кримськотатарську. Також є заявки на вивчення вірменської та азербайджанської мов, відомство шукає викладачів", – йдеться у повідомленні.

Школярі Укрінформ

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