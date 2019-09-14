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"Росія – друг України": нова глава МОН заявила про зміни в шкільних підручниках

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Міністр освіти та науки Ганна Новосад заявила про необхідність змінити шкільні програми і підручники, в яких йдеться про дружбу Росії та України.

Про це вона сказала в рамках конференції YES (Ялтинська європейська стратегія) в суботу, 14 вересня, передають "РИА Новости".

"Революція 2013-2014 років і війна, яка після цього сталася, змінили політичну ідентичність і політичну свідомість суспільства в різних відносинах, і це також необхідно відображати й у програмах наших шкіл, у підручниках, у тому, як викладають вчителі.

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Я не можу сказати, що це дуже просто, вже п'ять років минуло після цих подій, і в багатьох підручниках до цього часу пишеться, що Росія – друг України", – зазначила Новосад.

За її словами, необхідно внести багато змін у шкільні підручники і програми, але перед цим потрібно "в суспільстві дійти згоди, як ми розуміємо ті чи інші події".

Анна Новосад на YES

Анна Новосад на YES

Факти

Як писав OBOZREVATEL, раніше міністр освіти і науки України Ганна Новосад представила нову команду відомства. За її словами, основним завданням міністерства стане переорієнтація системи освіти на потреби людини.

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Теми
школа Моя школа Освіта в Україні Реформа освіти Російсько-український конфлікт
Особа
Ганна Новосад
Місце
Україна
Тег
школа
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Petrov Valery
Petrov Valery
Для Украины Порошенко и Терчинова русские точно не друзья. Не друзья с 1945-го года.
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Petrov Valery, до чого б ти?
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