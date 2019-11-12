"Російською не розмовляю!" Міністерка освіти пояснила свій пост із помилками

Міністерка освіти Ганна Новосад пояснила, що скандальний пост з помилками, який розкритикувала мовознавиця Ірина Фаріон, вона писала у Верховній Раді з телефону. Тому через шум і поспіх були допущені помилки.

Про це очільниця МОН розповіла в інтерв'ю "Цензор". На питання, чи знає вона російську мову краще, ніж українську, Новосад відповіла категорично, пише OBOZREVATEL.

"Моя російська жахлива. Я з україномовної сім’ї – і взагалі ніколи російською ні в побуті, ні в житті, ні в професійному житті не користуюсь", – наголосила міністерка.

За її словами, в той день, коли був написаний скандальний пост, Новосад сиділа вперше в Раді. Навколо було купа людей та шум. Тому шанс допустити помилку був значно вищим, ніж в інших умовах. Але освітянка згодом визнала свою провину.

Ганна Новосад

"Так, були помилки. Оскільки я тепер посадова особа, то уважніше пишу. Тому я відверто не вважаю, що трапилась якась велика катастрофа. Але також мене веселила ситуація, що різні філологи також не могли зійтись на спільній думці: а як же правильніше ставити коми та писати те чи інше слово", – додала міністерка.

Пост Новосад Facebook Ірина Фаріон

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська мовознавиця Ірина Фаріон розкритикувала Новосад за пост з помилками в соцмережі. Згодом керівниця МОН відреагувала на скандал і зазначила, що не боїться визнавати граматичні помилки і вчиться на них.

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