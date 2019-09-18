Російському студенту пригрозили відрахуванням з університету через сексуальну орієнтацію

У Єкатеринбурзі в Уральському державному економічному університеті (Росія) студент знаходиться під загрозою відрахування через вступ в ЛГБТ-спільноту в соцмережі.

За словами хлопця, проректор вишу Роман Краснов заявив, що він "псує ім'я інституту", пише Lenta.ru з посиланням на "Європейсько-азіатські новини".

Крім того, проректора збентежило, що в хлопця телефон рожевого кольору. У підсумку студента відправили збирати характеристики зі школи і місця роботи, на підставі яких буде прийнято остаточне рішення про сексуальну орієнтацію молодої людини. З ЛГБТ-груп він вийшов.

"Ми вели, ведемо і будемо вести моніторинг соціальних мереж наших студентів! З однієї простої причини: ми – державний університет, ми дивимося за моральним обличчям наших студентів. Ми маємо право подивитися, чим живе наш студент. Адже це ж публічні сторінки", –заявив Краснов.

На питання про те, чи є участь в групах ЛГБТ-групах підставою для відрахування, він відповідати відмовився.

Студент ВЛАСНО.info

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