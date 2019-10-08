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Російськомовні класи будуть! В Одесі пішли проти Новосад

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Директорка департаменту освіти і науки Одеської міськради Олена Буйневич повідомила, що учні початкових класів зможуть навчатися російською мовою.

Таким чином чиновниця відреагувала на рішення міністерки освіти Ганни Новосад з вересня 2020 року здійснювати освітній процес у школах українською мовою, йдеться у відеокоментарі каналу "Думская,1" (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

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"З 1 по 4 класи в одеських школах продовжуватимуть діяти класи навчання російською мовою, якщо цього захочуть батьки школярів. Що ж стосується середніх класів (з 5 по 9), то там, згідно із законодавством, може проводитися навчання мовами корінних народів України", – повідомила Буйневич.

Також зазначається, що діти, які вступили до школи до 1 вересня 2018 року, продовжуватимуть навчання за старими правилами.

Буйневич додала, що в Одесі немає російськомовних шкіл, але батьки деяких першокласників у 2019 році обрали російську мовою навчання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, мережу обурив російськомовний підручник у музичній школі Києва.

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Тема
школа
Місце
Україна Одеса
Теги
школа російська мова новини Одеси
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Комментарии на сайте не модерированы
Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Одесса с первого дня своего основания говорит по-русски. Мова там чужая, язык понаеховших селюков.
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Попович Олег
Попович Олег
Гусенцова Галина, ты дура по жизни или это нажитое?
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
В русской Одессе преподавать на примитивном сельском языке?! Совсем спятили со своим пещерным украинством.
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Виня Ксения
Виня Ксения
Гусенцова Галина, гусень из ж*пы, кому нафиг надо ваш искуственный язык? Адекватные украинцы выбирают украинский, если планируют, чтобы их дети жили, учились и работали в Украине. Второй, а некоторые еще и третий язык выбирают иностранный (а не русский) - это английский, немецкий, французский, испанский. В классе моего ребенка все родители отказались от обязательных уроков русского языка в пользу французского. Украинский и английский основные языки. На факультативные уроки русского языка никто ходить не захотел. И это уже было 15 лет назад. А сейчас и подавно. Хотя в городе еще много русскоговорящих. И слава Богу, что все больше становится людей в городе, которые говорят на чистом украинском.
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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
На колыму суку с родителями изучать сруцкий язык и местный аборигенов,а то 5 колона начинает заебывать, под корень их сук выселять в родную гавань,А то вольготно че то они мрази в Украине себя чувствуют.
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