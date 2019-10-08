Російськомовні класи будуть! В Одесі пішли проти Новосад

Директорка департаменту освіти і науки Одеської міськради Олена Буйневич повідомила, що учні початкових класів зможуть навчатися російською мовою.

Таким чином чиновниця відреагувала на рішення міністерки освіти Ганни Новосад з вересня 2020 року здійснювати освітній процес у школах українською мовою, йдеться у відеокоментарі каналу "Думская,1" (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

"З 1 по 4 класи в одеських школах продовжуватимуть діяти класи навчання російською мовою, якщо цього захочуть батьки школярів. Що ж стосується середніх класів (з 5 по 9), то там, згідно із законодавством, може проводитися навчання мовами корінних народів України", – повідомила Буйневич.

Також зазначається, що діти, які вступили до школи до 1 вересня 2018 року, продовжуватимуть навчання за старими правилами.

Буйневич додала, що в Одесі немає російськомовних шкіл, але батьки деяких першокласників у 2019 році обрали російську мовою навчання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, мережу обурив російськомовний підручник у музичній школі Києва.

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