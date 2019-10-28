Російським вчителям заборонили вести листування в соцмережі

У Самарській області (Росія) вчителям заборонили листуватися в російському месенджері ICQ, електронній пошті Gmail, соцмережі Facebook та інших сервісах, щоб ті не обмінювалися в них службовою інформацією.

Як повідомили в пресслужбі обласного уряду, заборона не стосується чатів вчителів і батьків у Viber або Whatsapp, де обговорюються організаційні питання, пише "Інтерфакс".

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"Ніхто не забороняє спілкуватися в цих чатах – йшлося про те, щоб співробітники шкіл не обмінювалися між собою службовою інформацією за допомогою цих веб-сервісів", – розповіли у пресслужбі.

Крім ICQ, Gmail і Facebook, у чорний список увійшли такі месенджери як QIP, Jabber, Viber, Whatsapp і Skype, електронна пошта Yahoo, а також соцмережі Twitter, Livejournal і хмарні сервіси зберігання інформації iCloud, Google Drive, Dropbox.

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