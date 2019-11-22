Студенти з Російської Федерації найбільше обирають у вишах України такі спеціальності як: "Транспортні технології", "Будівництво та цивільна інженерія", "Психологія" та "Менеджмент".
Про це повідомили в Державному підприємстві "Інфоресурс" у відповідь на інформаційний запит, пише УНН.
Так, в Україні у 2019-2020 навчальному році навчається 1 142 студента з Росії.
Зазначається, що найбільше вони обирають Херсонський державний університет, Дніпровський державний аграрно-економічний університет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Житомирський національний агроекологічний університет, Хмельницький національний університет, Сумський державний університет та інші.
Російські студенти в Україні: названо спеціальності, які найбільше обирає молодь
www.rbc.ua
Як повідомляв OBOZREVATEL, названо країни, звідки найбільше приїхало іноземних студентів в Україну.
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!
Читайте всі новини по темі "Освіта в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".