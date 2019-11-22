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Російські студенти в Україні: названо спеціальності, які найбільше обирає молодь

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Студенти з Російської Федерації найбільше обирають у вишах України такі спеціальності як: "Транспортні технології", "Будівництво та цивільна інженерія", "Психологія" та "Менеджмент".

Про це повідомили в Державному підприємстві "Інфоресурс" у відповідь на інформаційний запит, пише УНН.

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Так, в Україні у 2019-2020 навчальному році навчається 1 142 студента з Росії.

Зазначається, що найбільше вони обирають Херсонський державний університет, Дніпровський державний аграрно-економічний університет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Житомирський національний агроекологічний університет, Хмельницький національний університет, Сумський державний університет та інші.

Російські студенти в Україні: названо спеціальності, які найбільше обирає молодь

Російські студенти в Україні: названо спеціальності, які найбільше обирає молодь

www.rbc.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, названо країни, звідки найбільше приїхало іноземних студентів в Україну.

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Тема
Освіта в Україні
Теги
освіта університет Київський Національний університет імені Тараса Шевченка
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