Російські школярі заклеїли собі роти: в чому справа

Діти і батьки з села Чани Новосибірської області (Російська Федерація) 4 серпня влаштували мітинг на підтримку звільненої директорки школи в селі Мохове Галини Чужаєвої. Під час протесту учасники заклеїли собі роти.

Заступник начальника районної адміністрації Валерій Говорунов написав заяву на представника батьківського комітету, після чого його викликали на бесіду в МВС. За його словами, залучати дітей до проведення мітингів небажано, пише Lenta.ru з посиланням на "Сіб.фм" (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

Новини У Росії через побори у школі звільнятимуть директорів

"Приводом послужило звільнення Чужаєвої, проти якого місцеві жителі виступають вже близько місяця. Вони стверджують, що Чужаєва половину життя присвятила розвитку школи, а новий директор "без педагогічного досвіду призведе до розвалу єдиної школи". Батьки зазначили, що діти погодилися заклеїти собі роти добровільно", – йдеться у повідомленні.

Чужаєва очолювала школу 41 рік. Як розповідали колишні учні, у школі ніколи не брали з них грошей, а харчування було безкоштовним. В адміністрації заявили, що не хочуть продовжувати контракт із директором, оскільки вона вже 20 років як на пенсії. Чужаєвій 65 років.

Учні школи у селі Мохове запустили флешмоб у соцмережах із хештегом #ВернитеГалинуВасильевну. Крім того, місцеві жителі часто виходять на пікети і акції протесту.

Школярі влаштували мітинг sib.fm

Як повідомляв OBOZREVATEL, у російській школі покарали вчителів за те, що змусили дітей білити стелі.

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