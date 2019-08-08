Російські школярі заклеїли собі роти: в чому справа

Діти і батьки з села Чани Новосибірської області (Російська Федерація) 4 серпня влаштували мітинг на підтримку звільненої директорки школи в селі Мохове Галини Чужаєвої. Під час протесту учасники заклеїли собі роти.
Заступник начальника районної адміністрації Валерій Говорунов написав заяву на представника батьківського комітету, після чого його викликали на бесіду в МВС. За його словами, залучати дітей до проведення мітингів небажано, пише Lenta.ru з посиланням на "Сіб.фм" (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).
"Приводом послужило звільнення Чужаєвої, проти якого місцеві жителі виступають вже близько місяця. Вони стверджують, що Чужаєва половину життя присвятила розвитку школи, а новий директор "без педагогічного досвіду призведе до розвалу єдиної школи". Батьки зазначили, що діти погодилися заклеїти собі роти добровільно", – йдеться у повідомленні.
Чужаєва очолювала школу 41 рік. Як розповідали колишні учні, у школі ніколи не брали з них грошей, а харчування було безкоштовним. В адміністрації заявили, що не хочуть продовжувати контракт із директором, оскільки вона вже 20 років як на пенсії. Чужаєвій 65 років.
Учні школи у селі Мохове запустили флешмоб у соцмережах із хештегом #ВернитеГалинуВасильевну. Крім того, місцеві жителі часто виходять на пікети і акції протесту.
Школярі влаштували мітинг
sib.fm
Як повідомляв OBOZREVATEL, у російській школі покарали вчителів за те, що змусили дітей білити стелі.
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