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Російська школа в Словенії захотіла відвідати Крим: Україна надіслала ноту

2.7т
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Російська школа в Любляні (Словенія) запланувала поїздку в дитячий центр "Артек", який розташований в окупованому Криму.

Посольство України у Twitter написало, що відправило ноту Міністерству закордонних справ Словенії, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

"У зв'язку із організацією російською школою у Словенії так званого конкурсу "Російський слід в історії моєї країни", в рамках якого заплановано відвідання центру "Артек", який розташований на тимчасово окупованій Росією території України, посольством було направлено ноту на адресу МЗС", – йдеться в повідомленні відомства.

Російська школа в Словенії захотіла відвідати Крим: Україна надіслала ноту

Російська школа в Словенії захотіла відвідати Крим: Україна надіслала ноту

Так, у листі посольство України попередило Міністерство, що за незаконний в'їзд до Криму через закриті Києвом пункти пропуску можуть притягти до відповідальності. МЗС Словенії поки не відреагували на повідомлення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в школах Сімферополя, що в окупованому Криму, ввели обмеження на використання води через її дефіцит.

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Тема
Інциденти в школах
Місце
Словенія Любляна
Теги
Новини Криму школа
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Крым никто не может оккупировать, так как он находится под защитой России
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Стратусов Додж
Стратусов Додж
Как всегда пошлют нах и поедут в Артек. а х о х л ы, как всегда желчью захлебнутся.
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