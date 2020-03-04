Російська школа в Любляні (Словенія) запланувала поїздку в дитячий центр "Артек", який розташований в окупованому Криму.

Посольство України у Twitter написало, що відправило ноту Міністерству закордонних справ Словенії, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

"У зв'язку із організацією російською школою у Словенії так званого конкурсу "Російський слід в історії моєї країни", в рамках якого заплановано відвідання центру "Артек", який розташований на тимчасово окупованій Росією території України, посольством було направлено ноту на адресу МЗС", – йдеться в повідомленні відомства.

Російська школа в Словенії захотіла відвідати Крим: Україна надіслала ноту

Так, у листі посольство України попередило Міністерство, що за незаконний в'їзд до Криму через закриті Києвом пункти пропуску можуть притягти до відповідальності. МЗС Словенії поки не відреагували на повідомлення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в школах Сімферополя, що в окупованому Криму, ввели обмеження на використання води через її дефіцит.

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