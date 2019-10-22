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Російська мова в школах України: опублікована карта по регіонах

1.3т Читати матеріал російською

Міністерство освіти у відповідь на запит повідомило, що найбільше шкіл з російською мовою викладання розташовані в Харківській (66), Запорізькій (35) і Одеській областях (34).

Як йдеться в матеріалі theБабель, на 2018-2019 навчальний рік, в Україні є 194 російськомовні середні навчальні заклади, серед яких 43 – приватні (щоб переглянути інфографіку, доскрольте до кінця сторінки).

Зазначається, що з 2014 року шкіл з російською мовою навчання в Україні стало втричі менше.

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"У Києві зараз працюють чотири російськомовні школи. Перехід повинен торкнутися як державних шкіл, так і приватних", – йдеться в повідомленні.

Верховна Рада невдовзі голосуватиме за законопроєкт "Про повну загальну середню освіту". Він дозволить у приватних школах викладати будь-якою іншою мовою. Якщо закон не ухвалять, то приватні і державні заклади освіти навчатимуть дітей виключно українською.

Кількість російськомовних шкіл у 2018-2019 навчальному році

Кількість російськомовних шкіл у 2018-2019 навчальному році

theБабель

Як повідомляв OBOZREVATEL, Новосад заявила, що з вересня 2020 року всі російськомовні школи здійснюватимуть освітній процес українською мовою. Згодом в Одесі повідомили, що в місті залишаться російськомовні класи. Також з'явилися результати опитування, як українці ставляться до переходу усіх шкіл на українську.

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Тема
школа
Місце
Україна
Теги
школа російська мова українська мова Міністерство освіти України
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
майдановские адепты, ведя борьбу с национальными общинами внутри страны, и всячески дискриминируя их языки и культуру, всемерно разрушает и уничтожает идею сплочения и державности в Украине. Проводя откровенно нацистскую политику с идеей превосходства одной нации и языка(мовы) над другими, банд.еровская власть ПОЗОРИТ и УНИЖАЕТ украинский народ перед всем цивилизованным миром и не оставляет ни единого шанса демократическому пути развития Украины.
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BROTHER FOREST
BROTHER FOREST
Многовато..Нужно,уменшить в двое!
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Как можно обучать детей таким наукам как математика, физика, химия на свинячье языке??)) что их июних выростет?)
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