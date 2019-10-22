Російська мова в школах України: опублікована карта по регіонах

Міністерство освіти у відповідь на запит повідомило, що найбільше шкіл з російською мовою викладання розташовані в Харківській (66), Запорізькій (35) і Одеській областях (34).

Як йдеться в матеріалі theБабель, на 2018-2019 навчальний рік, в Україні є 194 російськомовні середні навчальні заклади, серед яких 43 – приватні (щоб переглянути інфографіку, доскрольте до кінця сторінки).

Зазначається, що з 2014 року шкіл з російською мовою навчання в Україні стало втричі менше.

"У Києві зараз працюють чотири російськомовні школи. Перехід повинен торкнутися як державних шкіл, так і приватних", – йдеться в повідомленні.

Верховна Рада невдовзі голосуватиме за законопроєкт "Про повну загальну середню освіту". Він дозволить у приватних школах викладати будь-якою іншою мовою. Якщо закон не ухвалять, то приватні і державні заклади освіти навчатимуть дітей виключно українською.

Кількість російськомовних шкіл у 2018-2019 навчальному році theБабель

Як повідомляв OBOZREVATEL, Новосад заявила, що з вересня 2020 року всі російськомовні школи здійснюватимуть освітній процес українською мовою. Згодом в Одесі повідомили, що в місті залишаться російськомовні класи. Також з'явилися результати опитування, як українці ставляться до переходу усіх шкіл на українську.

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