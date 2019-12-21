Різки під подушку: у дитсадку Маріуполя розгорівся скандал через подарунок на Миколая

У Маріуполі (Донецька область) в одному з дитсадків спалахнув скандал, тому що вихователька на День святого Миколая поклала дітям під подушку різки.

Про інцидент розповіла в коментарі ВВС News Україна Тетяна Анічкіна, син якої також отримав подарунок для неслухняних. За її словами, різки поклали ще двом дітям, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

"Мій син дуже засмутився, дівчинка з групи плакала. Навіщо таке робити і травмувати дітей?", – обурилася жінка.

Виконувачка обов'язків завідувача дитсадка Валентина Калініченко наголосила, що вихователька, про яку йде мова, не прагнула образити дітей, а вчинила так з виховною метою.

"Вона мені пояснила, що провела перед тим бесіду в ігровій формі з дітками про те, що чемним дітям Миколай приносить подарунки, а нечемним – різки", – додала Калініченко.

Також зазначається, що на День святого Миколая подарунки отримали всі діти. І ті, кому поклали різку, – теж.

У дитсадку Маріуполя розгорівся скандал через подарунок на Миколая

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Супрун назвала "один із найгірших" подарунків дітям на День Миколая.

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