Освіта подовжує життя: оприлюднено підсумки 30-річного дослідження

Вчені з США довели, що тривалість життя залежить від рівня освіти людини значно більше, ніж раса чи рівень доходу.

Відповідне дослідження провели науковці Єльської школи медицини та університету Алабами. Протягом 30 років вони збирали і аналізували дані 5 114 жителів США різної раси з чотирьох міст, пише Моя Школа OBOZREVATEL з посиланням на EurekAlert.

Слід зазначити, що під час досліджень померло 395 людей. Расова ознака не стала ключовим фактором під час смерті. Високоосвічені громадяни незалежно від раси прожили довше. Смертність серед тих, хто закінчив лише школу, склала 13%, а серед випускників коледжів – 5%.

Дослідження показало, що кожен навчальний крок може додати 1,37 року життя людині.

"Збільшення доступу до якісної освіти – це те, що може допомогти змінити тенденцію скорочення життя серед дорослих середнього віку", – пояснила Бріта Рой, асистентка кафедри медицини та епідеміології Єльської школи медицини.

Рівень освіти впливає на тривалість життя: вчені провели дослідження UkrMedia

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені довели, що вища освіта затримує розвиток деменції.

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