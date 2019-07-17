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Результати ЗНО в магістратуру: третина вступників не склали тестування

15.7т Читати матеріал російською

Поріг тесту "склав/не склав" у 2019 році не подолали 17 677 учасників єдиного вступного іспиту з іноземних мов. ЄФВВ з права не склали 4142 вступники, а із загальних навчальних практичних компетентностей – 2573.

Випробування проводилися за технологією ЗНО, а його результати необхідні для вступу на деякі магістерські спеціальності, пише Освіта.ua.

"Тест єдиного вступного іспиту з іноземних мов складається із 42 завдань, кожне з яких оцінюється в один бал. Пороговий бал "склав/не склав" за виконання завдань єдиного вступного іспиту був встановлений предметною фаховою комісією на рівні 12 балів", – йдеться в повідомленні.

Новини
Майже кожен п'ятий зареєстрований не з'явився на ЗНО в магістратуру

Так, тест ЄВІ складали 55 186 вступників до магістратури, проте 32% не змогли набрати необхідну кількість балів.

Також багато хто з абітурієнтів не склали тести єдиного фахового вступного випробування з права – 4142 учасники (29%) та загальних навчальних правничих компетентностей – 2573 учасники (18%). Загалом 14 259 осіб брали участь у ЄФВВ. Тести необхідні для вступу на спеціальності "Право" і "Міжнародне право".

ЗНО в магістратуру

ЗНО в магістратуру

Укрінформ

Як повідомляв OBOZREVATEL, встановлено порогові бали з усіх предметів ЗНО в магістратуру.

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Тема
Освіта в Україні
Місце
Україна
Теги
ЗНО освіта
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Лукьянчиков Олег
Лукьянчиков Олег
Треба скасувати ЄВІ/ЄФВВ як такі, що обмежують право громадян на освіту. Підтримуй відповідну петицію: https://petition.president.gov.ua/petition/65992
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Махно Володимир
Махно Володимир
тупарики. вместо того чтобы уделять достаточное внимание учебе они вайпят, контрят, тусят, жгут...но только не учатся! днища!
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CARGO 100
CARGO 100
Да кто же его сдаст на "мове"? Удивляетесь ...
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