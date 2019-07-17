Результати ЗНО в магістратуру: третина вступників не склали тестування

Поріг тесту "склав/не склав" у 2019 році не подолали 17 677 учасників єдиного вступного іспиту з іноземних мов. ЄФВВ з права не склали 4142 вступники, а із загальних навчальних практичних компетентностей – 2573.
Випробування проводилися за технологією ЗНО, а його результати необхідні для вступу на деякі магістерські спеціальності, пише Освіта.ua.
"Тест єдиного вступного іспиту з іноземних мов складається із 42 завдань, кожне з яких оцінюється в один бал. Пороговий бал "склав/не склав" за виконання завдань єдиного вступного іспиту був встановлений предметною фаховою комісією на рівні 12 балів", – йдеться в повідомленні.
Так, тест ЄВІ складали 55 186 вступників до магістратури, проте 32% не змогли набрати необхідну кількість балів.
Також багато хто з абітурієнтів не склали тести єдиного фахового вступного випробування з права – 4142 учасники (29%) та загальних навчальних правничих компетентностей – 2573 учасники (18%). Загалом 14 259 осіб брали участь у ЄФВВ. Тести необхідні для вступу на спеціальності "Право" і "Міжнародне право".
ЗНО в магістратуру
Укрінформ
Як повідомляв OBOZREVATEL, встановлено порогові бали з усіх предметів ЗНО в магістратуру.
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