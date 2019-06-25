Результати ЗНО-2019: з яких предметів абітурієнти найкраще та найгірше здали тестування

У 2019 українські випускники впоралися краще з українською мовою, іноземними та хімією, при цьому провалили тестування з німецької та математики.

Поточну статистику з основної сесії ЗНО-2019 опублікував Український центр оцінювання якості освіти, яку проаналізувало видання "Освіторія.медіа" (щоб переглянути інфографіку, доскрольте до кінця сторінки).

Так, вище 150 балів найчастіше отримували учасники тестування з іноземних мов, хімії та української. А близько 280 відмінників змогли набрати максимальні 200 балів. Найбільше гросмейстерів ЗНО з іспанської мови, хімії та математики.

Слід зазначити, що 200 балів із французької за рейтингом нікому не дісталося. З фізики також ніхто з учасників не відповів правильно на всі запитання. Проте 200 балів розподілили тим випускникам, які отримали на один тестовий бал менше.

Найбільше ЗНО не склали з німецької мови та математики. Далі йде історія України та українська мова і література з однаковим результатом — пороговий бал не подолали по 16% випускників від загальної кількості учасників тестування.

Нагадаємо, що абітурієнти здавали обов'язково частину з української мови в тестуванні з мови і літератури, математику або історію України і третій предмет на вибір.

Результати ЗНО Освіторія.медіа

Результати ЗНО Освіторія.медіа

Результати ЗНО Освіторія.медіа

Як повідомляв OBOZREVATEL, заступник директора Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко розповіла, що за результатами ЗНО-2019 приблизно кожний шостий учасник тестування не потрапить у вищий навчальний заклад.

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