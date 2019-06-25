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Результати ЗНО-2019: з яких предметів абітурієнти найкраще та найгірше здали тестування

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У 2019 українські випускники впоралися краще з українською мовою, іноземними та хімією, при цьому провалили тестування з німецької та математики.

Поточну статистику з основної сесії ЗНО-2019 опублікував Український центр оцінювання якості освіти, яку проаналізувало видання "Освіторія.медіа" (щоб переглянути інфографіку, доскрольте до кінця сторінки).

Так, вище 150 балів найчастіше отримували учасники тестування з іноземних мов, хімії та української. А близько 280 відмінників змогли набрати максимальні 200 балів. Найбільше гросмейстерів ЗНО з іспанської мови, хімії та математики.

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Слід зазначити, що 200 балів із французької за рейтингом нікому не дісталося. З фізики також ніхто з учасників не відповів правильно на всі запитання. Проте 200 балів розподілили тим випускникам, які отримали на один тестовий бал менше.

Найбільше ЗНО не склали з німецької мови та математики. Далі йде історія України та українська мова і література з однаковим результатом — пороговий бал не подолали по 16% випускників від загальної кількості учасників тестування.

Нагадаємо, що абітурієнти здавали обов'язково частину з української мови в тестуванні з мови і літератури, математику або історію України і третій предмет на вибір.

Результати ЗНО

Результати ЗНО

Освіторія.медіа

Результати ЗНО

Результати ЗНО

Освіторія.медіа

Результати ЗНО

Результати ЗНО

Освіторія.медіа

Як повідомляв OBOZREVATEL, заступник директора Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко розповіла, що за результатами ЗНО-2019 приблизно кожний шостий учасник тестування не потрапить у вищий навчальний заклад.

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Місце
Україна
Теги
ЗНОосвіта
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