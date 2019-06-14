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Результати ЗНО-2019 в Україні: кожен шостий учасник не потрапить до вишу

30.3тЧитати матеріал російською

За результатами ЗНО у 2019 році до вищих навчальних закладів України не зможуть вступити щонайменше 53 613 учнів, тобто приблизно кожен шостий учасник тестування.

Саме стільки учасників (15,8% від загальної кількості) не склали обов'язкові тести з української мови та літератури, розповіла у ефірі ObozTV заступник директора Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко.

Вакуленко вважає, що абітурієнти, які "провалилися", не змогли би отримати якісну освіту у ВНЗ.

"Навчання у виші — це вже виклик. Навчання у виші має бути досить складним і конкурентним. І особи, в яких такі низькі результати, швидше за все, просто не змогли б здобути якісну освіту у закладі. Тобто їм треба готуватися, вчити українську мову, якщо вони її не здали", — порадила вона.

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За словами Вакуленко, статистика 2019 року дещо гірша, ніж у 2017-му, але продовжує тенденцію минулого року.

"Таке зниження результатів частково пов'язують із тим, що стала обов'язковою державна підсумкова атестація у формі ЗНО для всіх одержувачів повної загальної середньої освіти", — пояснила чиновниця.

Вона також зазначила, що учні, які з поважних причин не змогли взяти участь в основній сесії зовнішнього незалежного оцінювання, будуть допущені до додаткової і "зможуть скористатися своїм шансом".

Поріг тестових балів із трьох предметів на ЗНО-2019

Поріг тестових балів із трьох предметів на ЗНО-2019

facebook.com/zno.ukr.center

OBOZREVATEL нагадує, що 14 червня з'явилися перші результати ЗНО з української мови та літератури, математики та фізики. Учасники можуть ознайомитися з ними на своїх інформаційних сторінках, а також завантажити картки результатів і скан-копії бланків відповідей з цих предметів.

Раніше у мережу виклали смішні висловлювання з творів випускників на тестуванні ЗНО з української мови у 2019 році.

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Теми
Освіта в УкраїніНовини для школярівПряма трансляціяЕфіри Oboz TV
Особа
Тетяна Вакуленко
Місце
Україна
Теги
ЗНОтестиукраїнська мовашкола
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Санин Влад
Санин Влад
Ну и что?толку то от тех кто учатся?90%из них полные нули учатся за взятки,в бурсы всех нахрен
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