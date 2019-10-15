Ректора Дніпровського університету звинуватили в заробітку на студентах

Ректора Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара Миколу Полякова звинуватили в махінаціях з коштами студентської ради, у зловживанні при ремонті гуртожитків і закупівлі кондиціонерів за завищеною ціною.

Так, адміністрація ДНУ витратила не за призначенням понад один мільйон гривень, призначених для роботи студентської ради, пишуть Новини Дніпра.

Крім того, керівництво вишу порушило законодавство при проведенні державних закупівель. Протягом 2018-2019 років університет купив 10 кондиціонерів за 292,2 тисяч гривень. Дана сума вп'ятеро перевищує суму закупівлі аналогічних кондиціонерів іншими установами. Проте ДНУ продовжує закуповувати кондиціонери за завищеними цінами у одного і того ж постачальника.

"Виявлено порушення законодавства при проведенні ремонтних робіт в гуртожитках і навчальному корпусі вишу. Договори на проведення проектних і будівельних робіт в гуртожитку були підписані з директором фірми "Сучасні будтехнології" Валерієм Сененко в той час, коли він уже був заарештований і перебував у Запорізькому слідчому ізоляторі", – йдеться в повідомленні

Зазначається, що заяви проти ректорату подані в Національне антикорупційне бюро і в обласне управління поліції.

Дніпровський національний університет 49000.com.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, чернівецькі студенти поставили різкий ультиматум ректору.

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