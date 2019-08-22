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Реформування освіти в України: названо негативні наслідки

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Міністерство фінансів України розробило алгоритм дій, які спрямовані на значну економію коштів у сфері загальної середньої освіти. У цьому виникла необхідність через рішення Кабінету міністрів підвищити заробітну плату вчителям.

Відповідні пропозиції викладені у листі №07010-04-3/19654 від 31.07.2019 року, пише Асоціація міст України.

Так, Мінфін пропонує підвищення зарплати вчителів здійснювати лише з одночасним скороченням їхньої чисельності і розробити плани-графіки оптимізації малокомплектних шкіл у розрізі кожного регіону.

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Також планують з 1 січня 2020 року припинити фінансування з освітньої субвенції шкіл (крім початкових) із кількістю учнів менше 40 та фінансування освітнього процесу в 10-11-х класах, де менше 20 учнів.

Навчальне навантаження на вчителя повинне зрости з 18 до 20 годин. За інформацією Профспілки працівників освіти і науки України, це призведе до скорочення 44 тисяч педагогів.

"Так, озвучена за місяць до початку 2019-2020 навчального року пропозиція Мінфіну безпосередньо веде до закриття шкіл, скорочення педагогічних працівників та зриву освітнього процесу у закладах освіти", – зазначають в АМУ.

Школа

Школа

Укрінформ

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні відбудеться ЗНО для вчителів.

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Теми
школа Освіта в Україні
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Україна
Теги
освіта Міністерство фінансів Кабінет Міністрів України школа зарплата
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Олесь Андрій
Олесь Андрій
УРА! Накінець ЗЕ наведе порядок! Нащо вчитися-він же навчився. Та й скільки ж можна вчитися...
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Ш. Олег
Ш. Олег
В советское время была такая шутка: "Как сделать так, чтобы коровы давали больше молока и при этом меньше ели? Чаще доить и реже кормить!" :) Судя по тому, что я сейчас прочитал, Министерство образования Украины решило пойти именно таким путём. Что ж, кто я такой, чтобы его критиковать? Напомню лишь, что все предыдущие попытки реализации подобных схем во всём мире заканчивались неудачно. "Оптимизация", если что, это немного другая вещь - оптимизируя, избавляются от лишнего и повышают эффективность труда. А в данном конкретном случае украинские школьники получат меньше персонального внимания со стороны учителей, а учителя - лишние нагрузки, которые, возможно, окажутся выше их "предела прочности". В результате снизятся и количество, и качество образования.
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