Реформування освіти в України: названо негативні наслідки

Міністерство фінансів України розробило алгоритм дій, які спрямовані на значну економію коштів у сфері загальної середньої освіти. У цьому виникла необхідність через рішення Кабінету міністрів підвищити заробітну плату вчителям.

Відповідні пропозиції викладені у листі №07010-04-3/19654 від 31.07.2019 року, пише Асоціація міст України.

Так, Мінфін пропонує підвищення зарплати вчителів здійснювати лише з одночасним скороченням їхньої чисельності і розробити плани-графіки оптимізації малокомплектних шкіл у розрізі кожного регіону.

Також планують з 1 січня 2020 року припинити фінансування з освітньої субвенції шкіл (крім початкових) із кількістю учнів менше 40 та фінансування освітнього процесу в 10-11-х класах, де менше 20 учнів.

Навчальне навантаження на вчителя повинне зрости з 18 до 20 годин. За інформацією Профспілки працівників освіти і науки України, це призведе до скорочення 44 тисяч педагогів.

"Так, озвучена за місяць до початку 2019-2020 навчального року пропозиція Мінфіну безпосередньо веде до закриття шкіл, скорочення педагогічних працівників та зриву освітнього процесу у закладах освіти", – зазначають в АМУ.

Школа Укрінформ

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні відбудеться ЗНО для вчителів.

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