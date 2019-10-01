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Реформа старшої школи: Кабмін планує прискорити освітні зміни

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Кабінет міністрів України розглядає можливість прискорити запуск освітньої реформи на рівні старшої школи.

Як сказала міністр освіти Ганна Новосад в ефірі ток-шоу "Свобода слова", МОН продовжуватиме впроваджувати реформу, розпочату минулою командою, й враховуватиме досвід скандинавських країн, пише УНН.

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"Старша школа стартує з 2027 року, я не знаю, який це буде уряд й чи буде ще Нова українська школа. Те, що було закладено 2 роки тому, розпочата НУШ є великою цінністю для нас. Задача нашого уряду навіть складніша. Бо нам треба продовжити її на двох наступних ланках школи", – розповіла Новосад.

Міністр підкреслила, що на наступних етапах залучатиметься більша кількість вчителів, предметів й витрати на реформу збільшуватимуться.

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Теми
школа Реформа освіти
Особа
Ганна Новосад
Місце
Україна
Теги
освіта Міністерство освіти України Кабінет Міністрів України
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