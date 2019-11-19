Реформа освіти: Новосад розповіла, що буде із сільськими школами

Міністерка освіти Ганна Новосад повідомила, що в Україні створюватимуться опорні школи, а сільські з малою кількістю учнів закриватимуть через низьку якість освіти.

Як розповіла керівниця МОН в ефірі "1+1", на опорні та великі школи у сільській місцевості спрямують 3,5 мільярди гривень (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Ми закладаємо першу нову субвенцію на 2020 рік, яка називається "Здібна школа для кращих результатів". В Україні є дуже багато маленьких шкіл, особливо в сільській місцевості, що, як правило, надають невисоку якість освіти, і якщо ми будемо зберігати таку ситуацію, то ми і далі будемо обмежувати наших дітей в їхньому праві на якісну освіту", – розповіла Новосад.

Кошти спрямують на облаштування опорних шкіл, подекуди це буде будівництво або з нуля, або завершення тих об'єктів, які вже існують на стадії будівництва.

Реформа освіти: стало відомо, що буде із сільськими школами vlasno.info

Вона додала, що таким чином міністерство хоче допомогти регіонам через інструмент створення опорних шкіл – це навчальні заклади, які є якісними, до яких є обов'язково підвезення, – дати можливість підвищити якість освіти у сільській місцевості.

"Паралельно будемо підтримувати не лише опорні, а також великі школи. Наприклад, під Києвом є дуже багато містечок, які перенаселені, в яких багато дітей шкільного віку і не вистачає місць у школах. Тому за наступний місяць-два ми маємо спільно з регіонами визначити ті школи, які потребуватимуть підтримки", – додала міністерка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Новосад забила на сполох через реформу старшої школи.

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