Реєстрація на ЗНО-2020: названі найактивніші регіони та популярні предмети

На ЗНО в 2020 році найактивніше почали реєструватися в Полтавській та Харківській областях, а найпопулярнішими предметами стали українська мова та література й історія України.

Про це повідомив в.о. директора Українського центру оцінювання якості освіти Валерій Бойко. Станом на 2 березня на тестування зареєструвалися 167 522 особи, які замовили 554 539 тестувань, пише Укрінформ.

Так, найбільше реєструються на ЗНО випускники шкіл (48,1%), учні закладів профтехосвіти (36,7%) і студенти закладів вищої освіти 1-2 рівнів акредитації (42,1%). Нагадаємо, реєстрація на ЗНО триватиме до 24 березня.

Реєстрація на ЗНО-2020: названі активні регіони та популярні предмети Уніан

За даними УЦОЯО, найактивніше реєструються на ЗНО абітурієнти в Полтавській області – 71% від очікуваної кількості, Харківській – 61,8%, Луганській – 61,9%, Донецькій – 61,8%. Найменше зареєструвалися у Хмельницькій (27%) та Житомирській областях (31%).

Традиційно найпопулярнішими навчальними предметами стали українська мова і література (164 937 зареєстрованих), історія України (117 120) та математика (86 101). Найменше абітурієнти обрали фізику (13 242) та хімію (6451).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше розповідалось, як відбуватиметься ЗНО з математики.

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