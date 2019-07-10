Реджіо-педагогіка: що це таке і чим вона корисна для дітей

Італійський педагог і психолог Лоріс Малагуцц створив реджіо-педагогіку, яку було визнано найкращим методом роботи для дитячих садочків ще у 1991 році.

Реджіо-педагогіка – це свого роду філософія виховання. За словами засновника стилю, дитина – не порожній посуд і тим більше не щось, що треба переробити. Звичайна педагогіка не прагне розкрити її потенціал, пише Всеосвіта з посиланням на activityedu.

"У дитини сто мов, але у нього крадуть дев'яносто дев'ять". Ця різноманітність не визнається в світі дорослих, які хочуть зробити з неї лише ще одну подібність самих себе, позбавити дитину того, що в ній закладено. "Школа і культура відокремлюють голову від тіла", тобто вчать мислити і відчувати у вузьких заданих рамках. Навіть "любити і дивуватися" дитину вчать за розкладом – "на Різдво і на Великдень", – вважав Малагуцц.

Реджіо-педагогіка пропонує допомагати малечі в розвитку, а не підганяти її під загальні для всіх вимоги. Педагог відноситься до маленької людини з увагою і повагою, заохочує її задавати питання і не поспішає пропонувати готові відповіді, спонукаючи розмірковувати й фантазувати.

Навчальних планів в таких дитячих садках немає. Усі діти різні, а значить, написати такий план не вийде. Об'єктом спільного вивчення в дитячих садах стають природні і соціальні явища, предмети, створені людиною і тому подібне.

"Реджіо-педагогіка надає велике значення освітнім можливостям середовища, яке оточує дитину. Класи дитячих садків називають третім вчителем. Щоб дитина могла проявити інтерес до природи, техніки або мистецтва, у неї повинна бути така можливість. Тому в класах можна побачити найрізноманітніші інструменти і матеріали: фарби, глину, пісок, різні сорти паперу, дерево, картон, засушені рослини, насіння, олівці і ручки, нитки, дріт, гудзики, стрічки, гіпс, камені, пір'я, гвинтики, фольгу і навіть просте сміття", – йдеться в повідомленні.

Реджіо-педагогіка activityedu

Велика увага приділяється приміщенню, в якому перебувають діти. Класи дають можливість для усамітнення і в той же час – для ігор та занять. Вони мають різного рівня площі, шафки і ящики, а ще багато дзеркал.

Під наглядом дорослих вихованці можуть попрацювати з мікроскопом, фотоапаратом, ноутбуком, проектором та будь чим, що потрапляється на очі.

Батьки часто проводять час з дітьми, беруть участь в їхніх заняттях. А вихованці не сидять в чотирьох стінах: вони відвідують музеї, різні екскурсії (навіть на роботу батьків).

Подібні дитячі установи вже створені в десятках країн Європи, Америки, Азії та Африки. Також утворене міжнародне об'єднання – Reggio Children's International Network, де проводяться дослідження про дію реджіо-педагогіки в мультикультурному середовищі.

Реджіо-педагогіка Семейное Образование

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше експерти розповіли, у скільки років віддавати дитину до школи.

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