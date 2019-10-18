Речі не віддають: історія з аварійним гуртожитком в Дніпрі отримала новий поворот

Студенти Дніпровської політехніки, яких евакуювали з гуртожитку через ризик обвалу, занепокоїлись, бо вже майже два тижні не можуть забрати свої речі з аварійної будівлі.

У міській раді Дніпра повідомили, що допуск заборонили з міркувань безпеки. Дозвіл дадуть після того, як отримають висновки експертів, йдеться в сюжеті ТСН.Ранок (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Студенти можуть скласти список найважливіших речей чи документів. Їх заберуть та винесуть спеціальні санітарні групи, які направлять до гуртожитку для утилізації зіпсованих харчів. Вже найближчими днями вони мають потрапити всередину – у супроводі поліції", – говориться в сюжеті.

Довкола аварійної будівлі встановили бетонний паркан. Будівельники пояснили, що це дозволить проводити роботи і нарешті відкрити рух кварталом.

Другий гуртожиток Дніпровської політехніки Главком

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Другий гуртожиток Дніпровської політехніки Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі 5 жовтня в другому гуртожитку Національного технічного університету "Дніпровська політехніка" тріснула одна зі стін будівлі. Завдяки вчасній роботі міських служб вдалося запобігти надзвичайній ситуації з гуртожитком. Студентів оперативно евакуювали.

Голова обласного осередку Всеукраїнської громадської організації "Асоціація експертів будівельної галузі" Олексій Коломоєць причиною руйнування гуртожитку назвав зношені комунікації і перенасичення грунту водою.

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