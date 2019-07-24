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"Радахохотала": відомий комік планує в новій ВРУ займатися питаннями освіти

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Керівник гумористичної студії "Мамахохотала" Роман Грищук переміг на 220-му окрузі в Києві і планує займатися у новій Верховній Раді України питаннями підвищення якості вищої освіти.

Про це мажоритарник розповів у програмі "Нині вже" на Громадському. За його словами, оскільки вибори відбулися влітку, явка студентів була 10-15% (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

До виборів у Верховну Раду Грищук активно проводив лекції, займався освітніми проектами та мотивацією молоді. А в шкільні часи мріяв стати вчителем.

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"Це логічно випливає з того округу, в якому я йду. Це найбільший студентський округ України, там проживають 40 тисяч студентів. Це КПІ, НАУ, Медичний", – підкреслив кандидат у депутати.

На думку керівника "Мамахохотала", людей потрібно вміти слухати і доносити їм інформацію.

"Щодо законопроєктів і над чим я хочу працювати? У комітеті освіти, скажімо, не вдаючись в конкретику, працювати над підвищенням якості вищої освіти", – наголосив Грищук.

Як повідомляв OBOZREVATEL,у команді Зеленського розкрили подальші плани щодо нової української школи.

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Теми
Освіта в Україні Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особа
Роман Грищук
Місце
Україна Київ
Теги
освіта Верховна Рада України
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