Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини Моя Школа

Рада остаточно вирішила питання російської мови у школах

15.6т
Читати матеріал російською

Верховна Рада не підтримала скасування нового закону про середню освіту, який не передбачає існування російськомовних шкіл.

Ініціатором проєкту постанови 0901-П "Про скасування рішення Верховної Ради України від 16.01.2020 року про прийняття у другому читанні та в цілому як закону України проєкту Закону України "Про повну загальну середню освіту" є члени фракції "Опозиційна платформа – За життя" Наталія Королевська і Михайло Папієв, пише Моя Школа OBOZREVATEL з посиланням на сайт ВРУ.

Новини
"Ми в полоні радянщини!" Експерт розкритикував освітні реформи в Україні

Документ підтримали всього 58 народних депутатів: 11 – від "Слуги народу", 38 – від "Опозиційної платформи", 4 – від депутатської групи "За майбутнє", 1 – від групи "Довіра" і 4 позафракційних.

Тепер ухвалений законопроєкт про середню освіту може бути підписаний головою ВРУ Дмитром Разумковим і переданий на підпис президенту Володимиру Зеленському.

Нагадаємо, раніше монобільшість ВРУ (327 нардепів) підтримала законопроєкт №0901. Він дасть змогу запровадити широкий перелік новацій: переведення деяких освітян на котракт, впровадження інтернатури для молодих вчителів і скасування російськомовних шкіл.

Рада остаточно вирішила питання російської мови в школах

Рада остаточно вирішила питання російської мови в школах

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше розповідалось, чому закон про освіту загрожує мовним скандалом.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Реформа освіти" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Тема
Реформа освіти
Особи
Михайло Папієв Дмитро Разумков Наталія Королевська
Місце
Україна
Теги
російська мова Верховна Рада України закон про освіту "Опозиційна платформа - За життя"
Поділитися у Facebook
9
Коментарі
37
7
Смішно
26
Цікаво
30
Сумно
8
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Povalyaev Vladimir
Povalyaev Vladimir
НАЦИСТЫ -победили ! ШИЗОФРЕНИЯ шагает по стране ! СМЕРТЬ ФАШИСТАМ !!!
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1
Виня Ксения
Виня Ксения
Povalyaev Vladimir, сдрысни, рашафашист.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2
Калинко Степан
Калинко Степан
Так в результате - будут российские школы или нет - 30 лет деградации, они разучились свою мысль выражать " "На свете нет ужаснее напасти, Чем КЛОУН оказавшийся у власти. Полезней труп в одежде Короля, Чем глупый ШУТ , стоящий у руля! "
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1
Виня Ксения
Виня Ксения
Калинко Степан, не будет в Украине российских школ.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
wewegwe kostyan
wewegwe kostyan
Извините за спам, но я нарыл способ как дома можно накачать тело и убрать жир! За две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, подкачал руки и спину, а у жены ушло пару сантиметров на талии.[][][] Мы просто в восторге от этого прибора, советую всем опробовать, а вычитал о нем здесь! --- https://shorturl.ca/poyas
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0