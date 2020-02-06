Рада остаточно вирішила питання російської мови у школах

Верховна Рада не підтримала скасування нового закону про середню освіту, який не передбачає існування російськомовних шкіл.
Ініціатором проєкту постанови 0901-П "Про скасування рішення Верховної Ради України від 16.01.2020 року про прийняття у другому читанні та в цілому як закону України проєкту Закону України "Про повну загальну середню освіту" є члени фракції "Опозиційна платформа – За життя" Наталія Королевська і Михайло Папієв, пише Моя Школа OBOZREVATEL з посиланням на сайт ВРУ.
Документ підтримали всього 58 народних депутатів: 11 – від "Слуги народу", 38 – від "Опозиційної платформи", 4 – від депутатської групи "За майбутнє", 1 – від групи "Довіра" і 4 позафракційних.
Тепер ухвалений законопроєкт про середню освіту може бути підписаний головою ВРУ Дмитром Разумковим і переданий на підпис президенту Володимиру Зеленському.
Нагадаємо, раніше монобільшість ВРУ (327 нардепів) підтримала законопроєкт №0901. Він дасть змогу запровадити широкий перелік новацій: переведення деяких освітян на котракт, впровадження інтернатури для молодих вчителів і скасування російськомовних шкіл.
Рада остаточно вирішила питання російської мови в школах
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше розповідалось, чому закон про освіту загрожує мовним скандалом.
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