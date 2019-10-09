Раби ЗНО. Хто і як має готувати школярів до іспитів?

Що може, а що повинен учитель? Нас у Pro. Школу часто запитують: а хто має готувати дітей до ЗНО? "Учитель забезпечує рівень підготовки учнів, який відповідає вимогам державного освітнього стандарту" – це типова цитата з посадової інструкції українського вчителя-предметника. Жодного окремого пункту про ДПА чи ЗНО в документі не знайти. Саме тому часто виникають суперечки: а чи повинен учитель готувати дітей до іспитів і якщо так – як саме?

Готувати до життя, а не до іспитів

Реформа Нової української школи наголошує, що першочергове завдання вчителя – дати дітям знання, які будуть корисні в реальному житті. І це не дуже в’яжеться із тестами та балами, рейтингами та гонитвою за максимальними оцінками. Якщо сучасна освіта більше акцентує увагу на розвитку критичного мислення, умінні аналізувати, робити висновки, то що робити із ЗНО, яке ніхто не скасовував?

Здавалося б, просте питання: чи повинен учитель готувати дітей до ЗНО? Оцінювання – важлива складова системи освіти і логічно, що школа має дати всі необхідні знання та інструменти учням, щоб вони могли скласти ЗНО. Але навчальна програма і досі не переформатована, а кількість робочих годин учителів не дозволяє додати ще факультативні заняття, заточені спеціально на тестування та підготовку до оцінювання.

Сучасний учитель повинен поєднувати дві функції – бути репетитором та тренером у підготовці до ЗНО і будити в дітях апетит до знань під час уроків. Адже спартанське проходження тестів не скасовує того, що в учнів має сформуватися певне уявлення про предмет, залишитися в голові інформація та факти, а не лише зародитися інстинкт швидких відповідей на тести. Механічне запам’ятовування проти аналітичного мислення та цікавого навчання – чи це протистояння, чи одне не виключає інше?

"Ми відповідаємо за успіхи наших учнів, наше завдання – дати їм віру в свої сили, зацікавити предметом і перетворити тест на цікавий квест".

Якщо спитати учителів, чи повинні вони готувати учнів до ЗНО, практично 87% впевнено скажуть "так". Адже майже всі вони скаржаться на брак часу та перенавантаження. Адже підготувати учнів до ЗНО, означає:

сформувати цікаві тести з відповідями різної складності.

Обрати та включити до тестів усі типові помилки, каверзні питання та складні випадки.

Підготувати ґрунтовну роботу над помилками і пояснити їх дітям.

Натренувати швидкість учнів – щоб вони могли витрачати мінімальну кількість часу на кожне питання.

Навчити дітей правильно читати та розуміти завдання, звертати увагу на питання.

Формулювати свої думки логічно та структуровано – щоб учні могли відповідати на питання, які вимагають розгорнутих суджень.

Орієнтуватися в ілюстраціях, схемах, таблицях, формулах – адже в ЗНО багато завдань стосуються ілюстрацій, портретів, архітектури тощо.

Сформувати цілісне враження про предмет, щоб діти могли залучати інтуїцію, логіку та шукати підказки в питаннях.

І все це – окрім регулярних уроків, контрольних робіт, домашніх завдань та іншої класної роботи. Звісно, учителі намагаються інтегрувати тести торішніх ЗНО до своїх методик та уроків. Але тут не завадила би допомога адміністрації шкіл та держави. Хоча б у тому, щоб купити додаткові навчальні матеріали.

"Я навіть не ставлю собі таких питань, це безглуздо – наш обов’язок учити дітей, ЗНО – показник їх успішності, де ще, як не в школі, вони отримають усі ці знання?" –Ірина, учителька географії.

Юлія Пилипко - ЗНО "Главком"

"Навіщо тоді ходити до школи, якщо потім ці знання тобі не знадобляться на іспитах? Учитель повністю відповідає за успіх учня. Звісно, якщо той хоче і готовий вчитися та виявляє інтерес та ініціативу", – Наталія, учителька математики.

"Інакше і бути не може. Ми відповідаємо за успіхи наших учнів, наше завдання – дати їм віру в свої сили, зацікавити предметом і перетворити тест на цікавий квест. Звісно, у нас немає часу на повноцінну підготовку до ЗНО, адже доведеться перетворити уроки на суто автоматичні проходження тестів. Але завжди є фантазія, до кожного уроку можна додати свою родзинку та загартувати навички дітей", – Володимир, учитель фізики.

Репетитор чи вчитель?

Чому ж тоді батьки надають перевагу репетиторам, а випускники витрачають години на додаткові заняття, курси та матеріали? Чи школа не здатна повністю закрити питання підготовки до ЗНО? Чи оцінювання вимагає додаткових навичок та знань? Як і в більшості випадків, усе залежить від учителя особисто. І від політики конкретної школи та адміністрації. Чи можна підготуватися до ЗНО винятково в школі без залучення репетиторів? Певно, що так. Але для цього вчитель повинен мати особисту мотивацію та умови.

У чому перевага репетитора?

Індивідуальна робота з учнем та його запитами.

Випускник може займатися у своєму темпі та ритмі.

Можна регулювати навантаження та вчити додаткові матеріали.

Але вчитель тут мало програє, адже якщо займатися в школі, є свої плюси:

робота в групі не дозволяє розслабитися – на тестах ЗНО ніхто нікого не буде чекати та підлаштовуватися під конкретні запити.

Додаткова конкуренція часто стимулює вчитися із запалом та швидше проходити теми.

Разом простіше запам’ятовувати нову інформацію та емоційно її переживати.

Звісно, якщо є кошти, час та особливі запити – індивідуальні заняття дадуть кращий результат для тих учнів, яким легше концентруватися наодинці. Натомість, якщо вчитель грамотно спланує навчальну програму в старших класах і влаштує додаткові групові заняття, це може легко компенсувати будь-які уроки з репетитором. Адже на ЗНО немає питань, які б не стосувалися шкільної програми. Саме тому МОН України вже вкотре говорить про необхідність участі самих учителів у ЗНО – і держава серйозно розглядає це питання. Адже якщо ти пройшов сам тести, можеш навчити інших їх подолати.

"Це ж зрозуміло: тільки випробувавши це на собі, ми можемо стати ідеальними наставниками та коучами, розробити ефективні методики та максимально підготувати дітей до цього", – Олег, учитель математики.

Але поки ця програма існує лише в теорії та уяві, учителі мусять самостійно вирішувати завдання підготовки своїх учнів до ЗНО.

Як учитель може покращити результати дітей на ЗНО

Щоб максимально інтегрувати підготовку до ЗНО в свій навчальний план, учителю достатньо дотримуватися простої схеми:

1. Почати підготовку ще з 10-х класів. Чим раніше діти звикнуть до тестів, розгорнутих завдань, тим швидше та простіше вони розв’язуватимуть будь-які задачі ЗНО.

2. Користуватися схемами та таблицями на уроках. Залучати ілюстровані матеріали вкрай необхідно для розвитку зорової пам’яті та логічного мислення. І звісно – варто знайомити дітей із портретами діячів.

3. Влаштовувати раз на місяць факультативні заняття з перевірки знань. Це можуть бути тематичні уроки – про періоди Київської Русі, про логарифмічні рівняння чи економіку України.

4. Залучати допоміжні ресурси з підготовки до ЗНО – наприклад онлайнкурси та відеоуроки. Окрім того, такими сервісами можуть користуватися вчителі самостійно та брати звідти завдання для уроків.

5. Систематично повторювати із дітьми пройдений матеріал – хоч у форматах тестів, хоч у вигляді вікторини чи ігор на кшталт "Що? Де? Коли?".

Тому, якщо шукати відповідь на питання, чи повинен учитель готувати дітей до ЗНО та ДПА, варто подумати – а чим взагалі має займатися школа? Адже в основні обов’язки педагогів входить дати дітям той рівень знань, який вимагає держава. А вона вимагає від випускників скласти ЗНО. І якщо вчитель готовий та має сили дати своїм учням трохи більше, ніж прописано в програмі, – він дійсно зрозумів суть та завдання освітньої реформи. Адже тести тестами, але корисні знання важливіші за будь-які оцінки.

Минулого разу ми говорили про подарунки для вчителя та чим це може обернутися. Якщо у вас є будь-які питання, пишіть нам на Pro. Школу.

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