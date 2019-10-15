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"Золоті" унітази: на Закарпатті витратили 100 тисяч доларів на шкільний туалет-довгобуд

1.1т Читати матеріал російською

У селі Яблунівка Закарпатської області звели шкільний туалет за 100 тисяч доларів. Вбиральню у приміщенні школи місцева влада намагається зробити уже впродовж восьми років, проте цих грошей не вистачило.

Діти ходять до старого туалету на вулиці, а чиновники намагаються знайти декілька десятків тисяч доларів для завершення ремонтних робіт, йдеться в сюжеті НТН (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

У 2013 році затвердили кошторис на майже мільйон гривень, а наприкінці 2014 року звели стіни та вісім кабінок. Але потім роботи припинили. З державного бюджету селу виділяли гроші на продовження ремонту, однак місцева влада скеровувала їх на ФАП і дитячий садок. Правда, нічого з цього досі не працює.

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"Ми знайшли співфінансування. Плануємо до кінця 2019 року відкрити й надати можливість учням відвідувати нову вбиральню", – повідомив керівник відділу освіти Хустської райдержадміністрації Михайло Калинич.

Зазначається, якщо і цього разу місцева влада відкладе добудову, то вбиральня розвалиться від старості.

Найдорожчий шкільний туалет побудували на Закарпатті

Найдорожчий шкільний туалет побудували на Закарпатті

Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Закарпатті першокласник провалився у вигрібну яму шкільного туалету.

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Тема
Інциденти в школах
Місце
Україна Ужгород
Тег
скандал в школе
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70rus xxx
70rus xxx
Да не волнуйтесь так.Крымский мост тоже еще не построили,сообщил товарищ Медовар.
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