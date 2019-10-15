"Золоті" унітази: на Закарпатті витратили 100 тисяч доларів на шкільний туалет-довгобуд

У селі Яблунівка Закарпатської області звели шкільний туалет за 100 тисяч доларів. Вбиральню у приміщенні школи місцева влада намагається зробити уже впродовж восьми років, проте цих грошей не вистачило.

Діти ходять до старого туалету на вулиці, а чиновники намагаються знайти декілька десятків тисяч доларів для завершення ремонтних робіт, йдеться в сюжеті НТН (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

У 2013 році затвердили кошторис на майже мільйон гривень, а наприкінці 2014 року звели стіни та вісім кабінок. Але потім роботи припинили. З державного бюджету селу виділяли гроші на продовження ремонту, однак місцева влада скеровувала їх на ФАП і дитячий садок. Правда, нічого з цього досі не працює.

"Ми знайшли співфінансування. Плануємо до кінця 2019 року відкрити й надати можливість учням відвідувати нову вбиральню", – повідомив керівник відділу освіти Хустської райдержадміністрації Михайло Калинич.

Зазначається, якщо і цього разу місцева влада відкладе добудову, то вбиральня розвалиться від старості.

Найдорожчий шкільний туалет побудували на Закарпатті Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Закарпатті першокласник провалився у вигрібну яму шкільного туалету.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!