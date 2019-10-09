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Навчання під загрозою: у Тернополі лікарі збунтувалися проти студентів

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У Тернополі лікарі заявили студентам-медикам, що не хочуть навчати їх і передавати свої знання, бо, за їхніми словами, молодь "забере у них хліб".

Про інцидент розповіла мама студентки 6-го курсу Тернопільського національного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського. Наступного року дівчина закінчує університет і вступає до інтернатури, пише місцеве видання "Часопис".

"Одного разу у відділі отоларингології (вухо, горло, ніс) Тернопільської університетської лікарні професор заявив студентам, що він їх вчити не збирається, бо вони в майбутньому стануть його конкурентами і будуть "забирати його хліб". Очевидно, що лікар під "хлібом" мав на увазі "подяки" від пацієнтів", – йдеться в повідомленні.

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У результаті професор так і не навчив студентів, і вони без користі пробули декілька днів у відділенні лікарні. Такі випадки траплялись практично в усіх лікарнях Тернополя.

Також зазначається, що були моменти, коли студент або його батьки "наймали" за гроші досвідченого лікаря, щоб він навчив молодого, як "правильно скальпель тримати".

Студенти-медики

Студенти-медики

Газета "День"

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Тема
Освіта в Україні
Місце
Україна Тернопіль
Теги
освіта медики
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