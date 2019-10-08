"Вихідний через депресію": американка добилась справедливості для школярів США

У штаті Ореґон (США) 18-річна учениця старшої школи Хейлі Хардкаслдопомогла розробити законопроект про дні ментального здоров'я для учнів.

Відтепер школярі штату можуть взяти додатковий вихідний через депресію або паніку, пише Мел.

Одного разу в Хейлі під час уроку трапилась панічна атака і вона знала, що їй необхідно повернутися додому і відсторонитися від ситуації в школі, яка спровокувала паніку.

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Хейлі подзвонила мамі, щоб та забрала її зі школи через "застуду або щось в цьому роді". Це дозволило дівчині присвятити час собі, поспати і повернутися в школу на наступний день оновленою і готовою до навчання.

"Я відчувала себе краще і, головне, набагато продуктивніше", – розповіла Хейлі.

Після цієї ситуації минув рік. І завдяки зусиллям Хейлі учням штату Ореґон більше не потрібно брехати, щоб відпроситися. Панічна атака стала поважною причиною. До прийняття законопроекту орегонським школярам було дозволено пропустити заняття п'ять разів протягом трьох місяців. Але тільки через хворобу, власну або близьких, прийом у лікаря або надзвичайну ситуацію.

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