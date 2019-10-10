"Ви д*біли, чи що?" У російській школі вчитель побив дітей. Відео 18+

У селищі Боровське Тюменської області (Росія) вчитель школи №2 Віктор Садлінський побив дев'ятикласників.

На відео, яке оприлюднив у мережі школяр, видно, як педагог кричить на учнів, намагаючись з'ясувати, "хто тут особливий". Зокрема, він штовхає підлітків, хапає їх за шию і руки, пише Lenta.ru (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

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У районному управлінні освіти повідомили, що за фактом публікації відеоролика в мережі розпочато перевірку. Вчитель основ безпеки життєдіяльності тимчасово відсторонений від роботи. Є версія, що учні довели педагога до нервового зриву.

Інші школярі розповіли, що Садлінський – дуже позитивний і добрий учитель. А клас, який зображений на відео, не відрізняється гарною поведінкою.

Зазначається, що керівництво навчального закладу ситуацію коментувати відмовилося.

Вчитель побив дітей Скріншот

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