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"Це транснаціональна мафія": у Міносвіти заявили про проблеми з іноземними студентами

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Заступник міністра освіти Єгор Стадний заявив про великі корупційні схеми в університетах через іноземних студентів і посередників, що набирають їх за кордоном.

Як розповів Стадний в інтерв'ю LB.ua, українські виші не працюють напряму з іноземцями. Брокери не завжди надають повну інформацію про освіту, а студенти цими питаннями не дуже цікавляться. Навчання для таких – лише спосіб потрапити до України.

"Рано чи пізно вони щось не складають, особливо це стосується майбутніх медиків. Опісля починаються гойдалки – вони йдуть до людей, які обіцяли їм залагоджувати всі проблеми, пов’язані з навчанням. І платять хабарі за вирішення питань. Університету все подобається – студенти приїхали, заплатили, і однаково, довчаться вони чи ні", – наголосив Стадний.

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За його словами, у Міністерство освіти часто приходили посли з рідних країн цих відрахованих осіб і вимагали "вжити заходів".

Також Стадний повідомив, що на території Києва функціонують 12 арабських шкіл, випускників яких вже набирали ВНЗ на навчання. Проте в них немає ліцензії від Департаменту освіти. Тому відомство намагається їх закрити.

"Зараз ми вимагаємо від університетів їх відрахувати, а брокери пишуть листи: “Зачекайте місяць, ми вирішимо це питання”, очевидно сподіваючись, що вони в МОН все залагодять. Це така собі транснаціональна мафія", – додав заступник міністра освіти.

Іноземні студенти в Україні

Іноземні студенти в Україні

AgroPortal.ua

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Тема
Освіта в Україні
Місце
Україна
Теги
Міністерство освіти України освіта університет
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