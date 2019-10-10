"Там катують дітей!!!" Олену Зеленську засипали шкільними скаргами

Перша леді України Олена Зеленська зайнялася питанням шкільного харчування, закликавши українців написати їй, що б вони хотіли змінити в цій ситуації.

Відповідний пост Зеленська зробила в Instagram, передає Моя Школа OBOZREVATEL.

"Зараз майже половині учнів в школах не подобається їжа в їдальнях - вони скаржаться на якість продуктів, нестачу овочів і фруктів тощо. Я впевнена, що разом з великою командою однодумців ми можемо змінити цю ситуацію на краще", - написала дружина президента України .

У коментарях до її посту зібралося вже більше 900 коментарів.

Батьки активно висловлюють свої скарги з приводу шкільних буфетів і шкідливих продуктів, які там продають.

"У буфетах продають шкідливі продукти: цукерки всіх кольорів веселки, дешеві йогурти, яких в магазинах і не бачила. Керівництву школи немає ніякого діла до цієї справи, незважаючи на численні скарги батьків", - йдеться в одному з коментарів.

"У багатьох шкільних буфетах продають чіпси, сухарики, чупа-чупси. Як на мене, це неприпустимо. Хотілося б, щоб це було заборонено", - йдеться в іншому коментарі, який набрав більше трьохсот лайків.

Також батьків не влаштовують неякісні і несмачні страви, які готують для дітей на обід.

"Я вже 1,5 року борюся з несмачним і неякісним харчуванням в Крижопільській ЗОШ №1. Вже і писали колективні звернення, і на різноманітні збори ходили і все марно. Директор просто не чує. Я борюся за те, щоб в меню харчування були ті страви, які діти люблять. Щоб якомога менше було смажених відбивних і котлет", - йдеться в ще одному коментарі.

Крім цього, люди скаржаться на різні знахідки в хлібобулочних виробах, які продаються в шкільних їдальнях.

"Я закінчила школу в 2010 році. І все 11 років мені здавалося, що в тюрмі годують краще. Кілька разів були отруєння від цієї "їжі". У чаї дві чаїнки. Булочки з усяким сміттям (мурахи, мухи, села, харчова плівка, волосся і навіть гайки), зліплені макарони, не зрозуміло з чим... це було жахливо. Не дивлячись на те, що школа міська", - повідомляється в ще одному коментарі.

Крім того, зустрічаються дуже емоційні скарги на конкретні установи. Наприклад, з приводу Одеського центру соціально-психологічної реабілітації дітей.

"Було б чудово, якби Ви зацікавилися справами в Одеському ЦСПРд. Там катують дітей!!!" - йдеться в коментарі Лалі Апакідзе. Він набрав 18 лайків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в серпні 2019 року був показано меню нового шкільного харчування.

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