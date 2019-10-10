"Там катують дітей!!!" Олену Зеленську засипали шкільними скаргами

Перша леді України Олена Зеленська зайнялася питанням шкільного харчування, закликавши українців написати їй, що б вони хотіли змінити в цій ситуації.
Відповідний пост Зеленська зробила в Instagram, передає Моя Школа OBOZREVATEL.
"Зараз майже половині учнів в школах не подобається їжа в їдальнях - вони скаржаться на якість продуктів, нестачу овочів і фруктів тощо. Я впевнена, що разом з великою командою однодумців ми можемо змінити цю ситуацію на краще", - написала дружина президента України .
У коментарях до її посту зібралося вже більше 900 коментарів.
Батьки активно висловлюють свої скарги з приводу шкільних буфетів і шкідливих продуктів, які там продають.
"У буфетах продають шкідливі продукти: цукерки всіх кольорів веселки, дешеві йогурти, яких в магазинах і не бачила. Керівництву школи немає ніякого діла до цієї справи, незважаючи на численні скарги батьків", - йдеться в одному з коментарів.
"У багатьох шкільних буфетах продають чіпси, сухарики, чупа-чупси. Як на мене, це неприпустимо. Хотілося б, щоб це було заборонено", - йдеться в іншому коментарі, який набрав більше трьохсот лайків.
Також батьків не влаштовують неякісні і несмачні страви, які готують для дітей на обід.
"Я вже 1,5 року борюся з несмачним і неякісним харчуванням в Крижопільській ЗОШ №1. Вже і писали колективні звернення, і на різноманітні збори ходили і все марно. Директор просто не чує. Я борюся за те, щоб в меню харчування були ті страви, які діти люблять. Щоб якомога менше було смажених відбивних і котлет", - йдеться в ще одному коментарі.
Крім цього, люди скаржаться на різні знахідки в хлібобулочних виробах, які продаються в шкільних їдальнях.
"Я закінчила школу в 2010 році. І все 11 років мені здавалося, що в тюрмі годують краще. Кілька разів були отруєння від цієї "їжі". У чаї дві чаїнки. Булочки з усяким сміттям (мурахи, мухи, села, харчова плівка, волосся і навіть гайки), зліплені макарони, не зрозуміло з чим... це було жахливо. Не дивлячись на те, що школа міська", - повідомляється в ще одному коментарі.
Крім того, зустрічаються дуже емоційні скарги на конкретні установи. Наприклад, з приводу Одеського центру соціально-психологічної реабілітації дітей.
"Було б чудово, якби Ви зацікавилися справами в Одеському ЦСПРд. Там катують дітей!!!" - йдеться в коментарі Лалі Апакідзе. Він набрав 18 лайків.
Дякую Організаторам XIV конгрес педіатрів України за запрошення! Зараз один з найважлівішіх направлений у здоров'ї – профілактика хвороб: це здоровий спосіб життя, фізична Активність та правильне харчування. І самє на ціх харчування я хочу зосередіті свою діяльність як дружина Президента. Я вже ініціювала проведення первого стратегічного круглого столу Стосовно покращення харчування у школах. На ньом були Присутні представник ОРГАНІВ державної влади, експерт та Активісти, и зараз в нас Вже готов Попередній план Дій. Я бачу, что КОЖЕН з учасников цього проекту дуже переймається за его майбутнє. Наразі почти половіні учнів у школах не подобається їжа в їдальнях – смороду скаржаться на якість продуктів, нестача овочів та фруктів ТОЩО. Я Певного, что разом Із великою командою однодумців ми зможемо Изменить Цю сітуацію на краще. Розкажіть, что ві чи Ваші діти Хотіли б Изменить у шкільних їдальнях та буфетах? # здоровехарчування # здоровішколярі
Як повідомляв OBOZREVATEL, в серпні 2019 року був показано меню нового шкільного харчування.
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