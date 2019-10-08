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"Ситуація дуже критична": в "Слузі народу" зізналися щодо зарплат вчителів

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Депутат Верховної Ради від фракції "Слуга народу", член комітету з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина визнала, що зарплати працівників освіти в Україні залишаються дуже низькими.

Про це Гришина повідомила в ефірі UA: Українське радіо, передає Моя Школа OBOZREVATEL.

"Заробітні плати працівників сфери освіти дійсно низькі. Але, до речі, якщо порівнювати всі рівні освіти, то вчителі, на сьогоднішній день, в дещо кращому становищі. Тому що в результаті останніх реформ в школах підняли заробітну плату. Але вони все одно дуже низькі" , - заявила Гришина.

При цьому, за її словами, у викладачів ВНЗ часом зарплати навіть менше, ніж у вчителів в школах.

"У працівників ВНЗ заробітні плати іноді менше, ніж у вчителів. У дитячих садах ситуація дуже критична. Тому що заробітна плата дійсно на рівні мінімальної плати. Тому вчителі порівняно з іншими педагогами знаходяться в кращому становищі", - додає Гришина.

Варто зазначити, що Юлія Гришина, крім того, що нардеп, працює також викладачем – в КНУ імені Шевченка.

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Шевченко Николай
Шевченко Николай
Ну так повышаете до 4000 долларов, как обещали перед выборами. В чем проблема? На пиарном видео так легко всё говорилось.
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