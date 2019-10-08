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"Радянщина!" Ексглава УЦОЯО розкритикував нововведення Міносвіти

1.3т Читати матеріал російською

Колишній директор Українського центру оцінювання якості освіти Ігор Лікарчук заявив, що сертифікація вчителів не приносить ніякої користі.

Про це освітянин розповів на Facebook-сторінці. За його словами, єдиний плюс цього процесу – встановлення надбавки до зарплати. Проте в інших країнах світу, де існує така практика, вона означає, насамперед, допуск педагогів до професії, а не грошову винагороду.

"Знаю, які чималенькі кошти витратить УЦОЯО на організацію й проведення цього оцінювання-вгадайки. Здогадуюся, які суми будуть виплачені так званим "експертам" (між іншим, коштом освітньої субвенції), котрі приїдуть екзаменувати вчителів. Можна лише уявити вартість різних семінарів, нарад, навчання з питань сертифікації", – наголосив Лікарчук.

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На думку ексглави УЦОЯО, якщо вчителя відсіють за якимись ознаками, то думка про нього в педагогічному колективі та батьківському середовищі буде не найкращою. Хоч фактично сертифікований педагог нічим не відрізняється від того, якого не оцінювали.

"Між іншим, за часів СРСР у вчительських колективах визначали так званих "передовиків соціалістичного змагання". Не хочу проводити жодних паралелей. Але вони якось самі лізуть в голову", – додав Лікарчук.

Сертифікація вчителів

Сертифікація вчителів

Як повідомляв OBOZREVATEL, Лікарчук виступив проти директорів на уроках.

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Тема
школа
Особа
Ігор Лікарчук
Місце
Україна
Тег
школа
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