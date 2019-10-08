"Радянщина!" Ексглава УЦОЯО розкритикував нововведення Міносвіти

Колишній директор Українського центру оцінювання якості освіти Ігор Лікарчук заявив, що сертифікація вчителів не приносить ніякої користі.

Про це освітянин розповів на Facebook-сторінці. За його словами, єдиний плюс цього процесу – встановлення надбавки до зарплати. Проте в інших країнах світу, де існує така практика, вона означає, насамперед, допуск педагогів до професії, а не грошову винагороду.

"Знаю, які чималенькі кошти витратить УЦОЯО на організацію й проведення цього оцінювання-вгадайки. Здогадуюся, які суми будуть виплачені так званим "експертам" (між іншим, коштом освітньої субвенції), котрі приїдуть екзаменувати вчителів. Можна лише уявити вартість різних семінарів, нарад, навчання з питань сертифікації", – наголосив Лікарчук.

На думку ексглави УЦОЯО, якщо вчителя відсіють за якимись ознаками, то думка про нього в педагогічному колективі та батьківському середовищі буде не найкращою. Хоч фактично сертифікований педагог нічим не відрізняється від того, якого не оцінювали.

"Між іншим, за часів СРСР у вчительських колективах визначали так званих "передовиків соціалістичного змагання". Не хочу проводити жодних паралелей. Але вони якось самі лізуть в голову", – додав Лікарчук.

Сертифікація вчителів

Як повідомляв OBOZREVATEL, Лікарчук виступив проти директорів на уроках.

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