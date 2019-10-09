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"НУШ не впроваджена": у Херсоні заявили про проблеми у школах

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У Херсонській обласній державній адміністрації заявили, що в місцевих школах першокласники більше місяця не навчаються за стандартами Нової української школи.

Як повідомив директор Департаменту освіти та науки ХОДА Євген Криницький, рівень використання освітньої субвенції, виділеної на створення освітнього простору в рамках реалізації НУШ, складає 70%, а місцевих коштів – 76%, пише “ІРС-Херсон”.

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"На сьогодні найпроблемнішим залишається Херсон. 27 вересня скасовані торги щодо закупівлі парт і меблів. Місто залишається поки що в зоні ризику", – зазначив Криницький.

Також зазначається, що 1 жовтня оголошені нові торги щодо закупівлі дидактичного матеріалу, бо 30 вересня вони були скасовані Антимонопольним комітетом.

Школярі

Школярі

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Тема
Інциденти в школах
Місце
Україна Херсон
Тег
школа
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