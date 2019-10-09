"Найскандальніша": школа Зеленського викликала хвилю гніву у відгуках

Криворізька гімназія №95, в якій навчався нинішній президент України Володимир Зеленський, отримала багато несхвальних відгуків.

З цими відгуками можна ознайомитися на сайті 1kr.ua, передає Моя Школа OBOZREVATEL.

Люди скаржаться на корупцію в школі, на поганих учителів, на погану систему там.

Варто зазначити, що відгуки на сторінці збираються з 2017 року. Найсвіжіший датується травнем 2019 року.

"Ця школа має славу в місті як найскандальніша по відношенню до учнів і батьків. Щодо вчителів думки різні, є в ній і хороші, але в основному вони там "зажерливі". Особисто нам довелося переходити в іншу школу через нахабство і погане ставлення вчителів. Як виявилося, у звичайній школі вчителі добріші й уважніші до дітей, ніж в 95-й. Поки вчилися в 95-й, без репетиторів не обходилися. А коли пішли з неї в іншу школу, відпала потреба в репетиторах", - йдеться в одному з відгуків за листопад 2017 року.

"Хороші вчителі тут є, це факт. Але їх одиниці, і вони нічого не можуть змінити в "нездоровій системі", налагодженій "більшістю" та укоріненій тут протягом багатьох років. Поки тут будуть керувати і викладати такі, як Дагларова, Апайчева та їм подібні, процес "розкладання" і дискредитації гімназії буде швидким і незворотним. А "рейтинг" - поняття відносне))) в найбільш "нерейтингових" школах діти вчаться і здають ЗНО не гірше, ніж в 95-й", - йдеться в ще одному відгуці за листопад 2017 року, що отримав більше десяти лайків.

А ось з більш свіжих – за березень 2019 року:

"Я не знаю, хто у них в гімназії відповідає за виховну роботу, але особисто в класі моєї дитини з 5 класу від дітей одна вульгарність і лайка, і так кілька років. Повна деградація виховної роботи. З 29 учнів в класі постійно матюкаються 25 дітей. Вони це роблять і на уроці. І за метр від учителя, нуль на масу. Я вважаю це ганьбою для гімназії 95 Кривого Рогу з хорошим минулим. Хамство і зрив уроку з практикантками вже в 13 років простіше простого. Чим займається завуч в школі просто не зрозуміло. Хто не вірить, просто сходіть і запитайте учнів 6 і 7 класу. Навіщо всі ці культурні заходи в гімназії, якщо в дітях вбивається культурне на початку? Ми не для цього віддаємо дітей в школу, щоб їх там на перервах розбещувалі однолітки з неблагополучних сімей!"

Але є там і хороші відгуки:

"Закінчила в 1983 році тоді ще не гімназію, а "рядову" школу, зараз читаю - шок. Краще школи я не знаю, шкода прізвища викладачів не знаю, але школа завжди мала хороший рейтинг. Все що вмію, як працювати, як себе вести - СПАСИБІ, Вам вчителя 1973-1983 роки пам'ятаю Всіх, маю вищу інженерну, 20-й рік працюю в ОСВІТІ, спасибі від моїх учнів ".

У цій гімназії є сайт.

На одній з його сторінок - портрет Зеленського.

Зеленський закінчив цю школу в 1995 році.

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