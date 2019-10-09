"Хочемо угорською!" На Закарпатті батьки влаштували мовний скандал у школі

У Тячеві (Закарпатська область) батьки виступили за те, щоб їхні діти навчались в школі угорською мовою.

Як розповіла директор навчального закладу ім. Ш. Голлоші Тюнде Павлик, це зумовлено збільшенням інтересу до угорської мови серед дорослих. Батьки зрозуміли, що в старшому віці вивчити мову складно. Тому вони прагнуть, щоб діти вивчали угорську змалку, пише місцеве видання "Тячів".

За словами Павлик, багато учнів з україномовних сімей доїжджають в Тячів з навколишніх сіл. Навіть деяким батькам доводиться відмовляти в навчанні, які хотіли віддати дітей до школи.

Зараз навчання у ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Ш. Голлоші ведеться виключно угорською, хоча більша частина унаочнення на стінах (стенди, інформаційні таблиці) – україномовні.

"За концепцією Нової української школи, після 4-го класу частка предметів, які викладатимуть українською у школах нацменшин, буде становити 20%. До 9-го класу цей відсоток треба підняти до 60%. У 10-11 класах 90% предметів будуть викладати державною мовою, окрім угорської мови та історії Угорщини як факультативу. А проблеми, що діти не знають державної мови, у нас взагалі немає. Інша справа – не всі вчителі готові викладати свій предмет українською", – додала Павлик.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явилося офіційне роз'яснення, що чекає на російськомовні школи України.

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