Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини Моя Школа

"Хай працює безкоштовно!" Вчителька потужно звернулася до українців

5.6т Читати матеріал російською

Вчителька Хустської гімназії-інтернату Закарпатської області Олеся Калинич вразила мережу зверненням до українців і розповіла, як важливо у професії педагога поєднювати матеріальне і духовне.

Відповідний пост на Facebook-сторінці освітянка написала у зв'язку з тим, що Наталія Кідалова з Мелітополя (Запорізька область) стала переможницею Global Teacher Prize Ukraine.

Найкраща вчителька 2019 року сказала, мовляв, так любить роботу, що готова працювати задарма. Проте ця фраза обурила освітян.

Новини
Довела учням, що це можливо: вчителька-переселенка з Макіївки склала ЗНО на 200 балів

"Пригадався 2016 рік, коли переможниця конкурсу "Учитель року" в номінації "Англійська мова" змушена була виїхати на заробітки, залишивши роботу в школі. Що тільки тоді не писали. Згадували і патріотизм, і духовність, і призначення, і що вчитель – професія від Бога. Зараз інша вчителька готова працювати безоплатно – і нас знову щось не влаштовує", – наголосила Калинич.

Вчителька потужно звернулася до українців

Вчителька потужно звернулася до українців

Українські твори

За її словами, вчителя апріорі не повинні дратувати "забув", "не вивчив", "не почув", інакше в школі нема чого робити. З іншого боку, він повинен багато читати, подорожувати, навчатися, мати доглянуту зовнішність, бути здоровим, упевненим у собі. Проте все це потребує не лише духовності, а й матеріальної основи.

Найбільше педагогиню здивували люди, які вважають, що вчитель повинен працювати тільки через високе звання й покликання, але самі не йдуть влаштовуватися на роботу в школі.

Новини
Ґаджети на уроках: вчитель із Харкова кардинально змінив підхід до навчання

"Може, справа не в них, а в нас? Чому ми кричимо про толерантність, а самі засуджуємо кожну думку, яка не збігається з нашою? Аплодуємо закону про булінг і самі цькуємо інших. Важливі обидві речі: і духовне, і матеріальне", – підсумувала Калинич.

Станом на 11:30 допис зібрав понад 500 вподобань, 60 коментарів та 170 поширень. У мережі користувачі наголосили, що зворушені такими словами вчительки. Хтось зауважив, що хай педагоги працюють безкоштовно, якщо хочуть, але ще ніхто не відмовився добровільно від зарплати.

"Хай працює безкоштовно!" Вчителька потужно звернулася до українців

Скріншот коментарів

"Хай працює безкоштовно!" Вчителька потужно звернулася до українців

Скріншот коментарів

"Хай працює безкоштовно!" Вчителька потужно звернулася до українців

Скріншот коментарів

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчителька зі США перетворила клас у Гоґвортс.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "школа" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
школа
Місце
Україна Ужгород
Тег
школа
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
2
5
Смішно
16
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Горелов Сергей
Горелов Сергей
Все украинцы должны работать бесплатно, чтобы Путину нечего было у них украсть.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
2