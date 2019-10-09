"Хай працює безкоштовно!" Вчителька потужно звернулася до українців

Вчителька Хустської гімназії-інтернату Закарпатської області Олеся Калинич вразила мережу зверненням до українців і розповіла, як важливо у професії педагога поєднювати матеріальне і духовне.

Відповідний пост на Facebook-сторінці освітянка написала у зв'язку з тим, що Наталія Кідалова з Мелітополя (Запорізька область) стала переможницею Global Teacher Prize Ukraine.

Найкраща вчителька 2019 року сказала, мовляв, так любить роботу, що готова працювати задарма. Проте ця фраза обурила освітян.

"Пригадався 2016 рік, коли переможниця конкурсу "Учитель року" в номінації "Англійська мова" змушена була виїхати на заробітки, залишивши роботу в школі. Що тільки тоді не писали. Згадували і патріотизм, і духовність, і призначення, і що вчитель – професія від Бога. Зараз інша вчителька готова працювати безоплатно – і нас знову щось не влаштовує", – наголосила Калинич.

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За її словами, вчителя апріорі не повинні дратувати "забув", "не вивчив", "не почув", інакше в школі нема чого робити. З іншого боку, він повинен багато читати, подорожувати, навчатися, мати доглянуту зовнішність, бути здоровим, упевненим у собі. Проте все це потребує не лише духовності, а й матеріальної основи.

Найбільше педагогиню здивували люди, які вважають, що вчитель повинен працювати тільки через високе звання й покликання, але самі не йдуть влаштовуватися на роботу в школі.

"Може, справа не в них, а в нас? Чому ми кричимо про толерантність, а самі засуджуємо кожну думку, яка не збігається з нашою? Аплодуємо закону про булінг і самі цькуємо інших. Важливі обидві речі: і духовне, і матеріальне", – підсумувала Калинич.

Станом на 11:30 допис зібрав понад 500 вподобань, 60 коментарів та 170 поширень. У мережі користувачі наголосили, що зворушені такими словами вчительки. Хтось зауважив, що хай педагоги працюють безкоштовно, якщо хочуть, але ще ніхто не відмовився добровільно від зарплати.

Скріншот коментарів

Скріншот коментарів

Скріншот коментарів

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