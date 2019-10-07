"До добра не доведе!" У Росії погрозами відреагували на мовну реформу в школах України

У Міністерстві закордонних справ Росії гнівно відреагували на заяву міністерки освіти України Ганни Новосад про переведення всіх шкіл на українську мову.

Відповідну заяву опублікував Департамент інформації та друку МЗС РФ.

"Змушені з жалем констатувати, що офіційний Київ продовжує взятий попередньою владою курс на тотальну і насильницьку українізацію країни. Крім того, російська мова, як і раніше, піддається подвійній дискримінації, оскільки для шкіл із навчанням мовами нацменшин, які відносяться до мов Європейського Союзу, перехід на українську відкладається до 2023 року", – йдеться в заяві.

У РФ погрозами відреагували на реформу в школах України

"Ми неодноразово вказували на згубність такої політики в умовах багатонаціонального і багатомовного українського суспільства. Історія вчить, що такі дії до добра не доводять. Держава, побудована на придушенні національно-мовної ідентичності й порушенні прав людини, ніколи не буде міцною і стабільною. Закликаємо київську владу справді захищати декларовані європейські праволюдські цінності й переглянути свою мовну політику", – продовжили в російському відомстві.

У Росії пригрозили, що звертатимуться до загальноєвропейських і міжнародних правозахисних структур.

"Сподіваємося, вони дадуть чітку й принципову оцінку діям Києва, що порушують не тільки положення Конституції країни, але і її міжнародні зобов'язання в сфері прав людини та захисту національних меншин", – підсумували в МЗС РФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Новосад повідомила, що всі російськомовні школи України з вересня 2020 року здійснюватимуть освітній процес українською.

У чому полягає реформа, роз'яснив освітній омбудсмен Сергій Горбачов.

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