"Будете пахати у Польщі!" У київському виші спалахнув скандал через російську мову

У Київському національному економічному університеті викладачка з кримінального права Олена Олійник відмовилася проводити пару українською мовою.

Про інцидент повідомив студент вишу Богдан Маланчук на Facebook-сторінці. За його словами, на прохання проводити пару українською Олійник відповіла: "А ви що, націоналіст? Чи ви російською не розумієте?"

"Кажу їй, ось є закон "Про вищу освіту", і там чітко все вказано. Я хочу, щоб викладач, який викладає право, дотримувався хоча б елементарного – закону "Про вищу освіту", – розповів Маланчук.

Викладачка обурилась і почала прискіпуватися до домашньої роботи хлопця. Після цього вона заявила, що всі студенти у майбутньому поїдуть "пахати у Польщу за 1000$ сантехніками, прибиральниками".

"Найсумніше, що деякі студенти почали їй підтакувати. А мене позначили великою міткою і тепер я під великим контролем. Тому що просто хотів пару українською", – додав Маланчук.

Користувачі соцмережі бурхливо відреагували на інцидент і наголосили на тому, що не потрібно замовчувати такі проблеми, адже в їхніх університетах також траплялися подібні ситуації.

Скріншот коментарів

Скріншот коментарів

Скріншот коментарів

Скріншот коментарів

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі розгорівся скандал через викладача, який вважає, що Україну придумали польські масони.

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