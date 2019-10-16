"Будете пахати у Польщі!" У київському виші спалахнув скандал через російську мову

У Київському національному економічному університеті викладачка з кримінального права Олена Олійник відмовилася проводити пару українською мовою.
Про інцидент повідомив студент вишу Богдан Маланчук на Facebook-сторінці. За його словами, на прохання проводити пару українською Олійник відповіла: "А ви що, націоналіст? Чи ви російською не розумієте?"
"Кажу їй, ось є закон "Про вищу освіту", і там чітко все вказано. Я хочу, щоб викладач, який викладає право, дотримувався хоча б елементарного – закону "Про вищу освіту", – розповів Маланчук.
Викладачка обурилась і почала прискіпуватися до домашньої роботи хлопця. Після цього вона заявила, що всі студенти у майбутньому поїдуть "пахати у Польщу за 1000$ сантехніками, прибиральниками".
"Найсумніше, що деякі студенти почали їй підтакувати. А мене позначили великою міткою і тепер я під великим контролем. Тому що просто хотів пару українською", – додав Маланчук.
Користувачі соцмережі бурхливо відреагували на інцидент і наголосили на тому, що не потрібно замовчувати такі проблеми, адже в їхніх університетах також траплялися подібні ситуації.
Скріншот коментарів
Скріншот коментарів
Скріншот коментарів
Скріншот коментарів
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі розгорівся скандал через викладача, який вважає, що Україну придумали польські масони.
Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся
Читайте всі новини по темі "Освіта в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".