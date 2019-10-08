"Безграмотні створіння!" Фаріон після Новосад влаштувала новий граматичний скандал

Мовознавець, громадська і політична діячка Ірина Фаріон розкритикувала нового міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофія Милованова за граматичні помилки в його пості в соцмережі.

На своїй сторінці в Facebook Фаріон вказала на 7 помилок у міністра, передає Моя Школа OBOZREVATEL.

"Пані та панове! Загальновизнаним є афоризм, що почет робить короля. У його почті суцільно безграмотні, примітивні і україноненависницькі істоти", - обурилася Фаріон.

Раніше вона влаштувала у мережі подібний скандал навколо міністра освіти і науки Ганни Новосад, яка припустилася низки помилок в одному зі своїх перших міністерських постів в Facebook.

Слід зазначити, що тоді Новосад відреагувала на зауваження.

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